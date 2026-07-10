Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagnachmittag entwickeln.

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,39 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 64.352,85 US-Dollar wert, nach 64.100,39 US-Dollar am Vortag.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -9,0 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 45,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (44,76 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,04 Prozent auf 1.813,59 US-Dollar, nach 1.794,86 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 1,39 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 248,83 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 245,43 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ripple bei 1,114 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,104 US-Dollar).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 322,04 US-Dollar am Vortag auf 321,17 US-Dollar nach unten (0,27 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1707 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1666 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1906 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1926 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3314 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3302 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Samstagnachmittag hinzu. Um 1,00 Prozent auf 580,75 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 575,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dogecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,62 Prozent auf 0,0752 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0740 US-Dollar wert.

Daneben steigt Solana um 0,54 Prozent auf 78,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 78,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,30 Prozent auf 6,759 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,739 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,057 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,961 US-Dollar).

Zudem gewinnt Sui am Samstagnachmittag hinzu. Um 1,03 Prozent auf 0,7454 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,7378 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.