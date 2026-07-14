Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 62.743,84 US-Dollar und damit 1,57 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 63.746,68 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,15 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -11,6 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 1,02 Prozent schwächer bei 43,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 43,99 US-Dollar.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.805,56 US-Dollar am Vortag auf 1.777,21 US-Dollar nach unten (1,57 Prozent).

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,41 Prozent auf 238,93 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 239,92 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,93 Prozent auf 1,076 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,086 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht 0,41 Prozent auf 323,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 324,34 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1620 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1596 US-Dollar beziffert.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert 1,20 Prozent auf 0,1842 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1865 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3314 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3260 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,74 Prozent auf 569,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 574,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0727 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0724 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 1,11 Prozent auf 75,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 76,85 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 3,90 Prozent auf 6,654 US-Dollar, nach 6,404 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,41 Prozent auf 7,958 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 7,991 US-Dollar wert.

Nach 0,7363 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Montagnachmittag um 0,71 Prozent auf 0,7311 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

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