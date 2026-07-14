DAX25.097 +0,1%Est506.268 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0500 -1,7%Nas26.060 -0,8%Bitcoin55.071 -1,5%Euro1,1399 -0,1%Öl79,50 +4,6%Gold4.018 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Allianz 840400 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt und Ölpreise im Blick: DAX stabil -- Wall Street uneins -- SMAG-Aktie enttäuscht bei IPO -- BYD, NVIDIA, SK hynix, Samsung, Microsoft, Micron, Bloom Energy, BASF, SpaceX im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
IONOS: KI-Lösungen für KMUs können eine Neubewertung auslösen. Warum BofA eine Ziel von 37 Euro aufruft! IONOS: KI-Lösungen für KMUs können eine Neubewertung auslösen. Warum BofA eine Ziel von 37 Euro aufruft!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

13.07.26 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Nachmittag | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50.991,3186 CHF -621,8803 CHF -1,20%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.071,0109 EUR -845,3438 EUR -1,51%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46.931,9056 GBP -707,0068 GBP -1,48%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.191.100,0956 JPY -133.651,8390 JPY -1,29%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
62.783,8141 USD -962,8638 USD -1,51%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.449,3504 CHF -12,5388 CHF -0,86%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.565,3094 EUR -18,4621 EUR -1,17%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.333,9677 GBP -15,3540 GBP -1,14%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
289.666,4576 JPY -2.771,1980 JPY -0,95%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.784,5340 USD -21,0230 USD -1,16%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61,8678 CHF -0,3522 CHF -0,57%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
66,8177 EUR -0,5898 EUR -0,87%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56,9425 GBP -0,4865 GBP -0,85%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.364,8724 JPY -81,6782 JPY -0,66%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
76,1757 USD -0,6713 USD -0,87%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8760 CHF -0,0033 CHF -0,38%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9461 EUR -0,0065 EUR -0,69%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8062 GBP -0,0053 GBP -0,66%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
175,0743 JPY -0,8202 JPY -0,47%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,0786 USD -0,0074 USD -0,68%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
462,7651 CHF -2,1223 CHF -0,46%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
499,7898 EUR -3,8567 EUR -0,77%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
425,9244 GBP -3,1660 GBP -0,74%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92.488,0097 JPY -508,4995 JPY -0,55%
Charts|News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 62.743,84 US-Dollar und damit 1,57 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 63.746,68 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,15 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -11,6 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 1,02 Prozent schwächer bei 43,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 43,99 US-Dollar.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.805,56 US-Dollar am Vortag auf 1.777,21 US-Dollar nach unten (1,57 Prozent).

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,41 Prozent auf 238,93 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 239,92 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,93 Prozent auf 1,076 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,086 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht 0,41 Prozent auf 323,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 324,34 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1620 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1596 US-Dollar beziffert.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert 1,20 Prozent auf 0,1842 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1865 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3314 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3260 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,74 Prozent auf 569,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 574,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0727 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0724 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 1,11 Prozent auf 75,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 76,85 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 3,90 Prozent auf 6,654 US-Dollar, nach 6,404 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,41 Prozent auf 7,958 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 7,991 US-Dollar wert.

Nach 0,7363 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Montagnachmittag um 0,71 Prozent auf 0,7311 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com