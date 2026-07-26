Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Krypto-Marktbericht

26.07.26 17:23 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 64.635,95 US-Dollar und damit 0,51 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 64.305,10 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -7,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 1,12 Prozent stärker bei 47,02 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 46,49 US-Dollar.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.872,82 US-Dollar am Vortag auf 1.898,11 US-Dollar nach oben (1,35 Prozent).

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,84 Prozent auf 211,38 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 209,62 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,100 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,097 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht 0,68 Prozent auf 361,39 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 363,86 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1646 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1647 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1787 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3313 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3324 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,64 Prozent auf 572,15 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 568,51 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0717 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0729 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 0,76 Prozent auf 74,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 74,41 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,41 Prozent auf 6,667 US-Dollar, nach 6,763 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,37 Prozent auf 8,486 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,371 US-Dollar wert.

Nach 0,7106 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,79 Prozent auf 0,7162 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

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