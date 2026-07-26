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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,940.92 CHF 302.43 CHF 0.57 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56,861.75 EUR 337.24 EUR 0.60 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48,556.30 GBP 277.38 GBP 0.57 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,597,897.22 JPY 61,184.94 JPY 0.58 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,674.56 USD 369.46 USD 0.57 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,565.79 CHF 32.75 CHF 2.14 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,681.76 EUR 35.54 EUR 2.16 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,436.11 GBP 30.04 GBP 2.14 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
313,445.76 JPY 6,574.73 JPY 2.14 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,912.83 USD 40.01 USD 2.14 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61.70 CHF 0.79 CHF 1.30 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
66.27 EUR 0.87 EUR 1.32 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56.59 GBP 0.73 GBP 1.30 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,351.38 JPY 159.44 JPY 1.31 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
75.38 USD 0.97 USD 1.30 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
468.83 CHF 3.46 CHF 0.74 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
503.55 EUR 3.82 EUR 0.77 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
430.00 GBP 3.17 GBP 0.74 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93,852.04 JPY 698.08 JPY 0.75 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
572.74 USD 4.23 USD 0.74 %
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DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0.06 CHF 0.00 CHF 1.95 %
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DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0.06 EUR 0.00 EUR 1.98 %
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DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0.05 GBP 0.00 GBP 1.95 %
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DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
11.98 JPY 0.23 JPY 1.96 %
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 64.635,95 US-Dollar und damit 0,51 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 64.305,10 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -7,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 1,12 Prozent stärker bei 47,02 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 46,49 US-Dollar.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.872,82 US-Dollar am Vortag auf 1.898,11 US-Dollar nach oben (1,35 Prozent).

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,84 Prozent auf 211,38 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 209,62 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,100 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,097 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht 0,68 Prozent auf 361,39 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 363,86 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1646 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1647 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1787 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3313 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3324 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,64 Prozent auf 572,15 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 568,51 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0717 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0729 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 0,76 Prozent auf 74,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 74,41 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,41 Prozent auf 6,667 US-Dollar, nach 6,763 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,37 Prozent auf 8,486 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,371 US-Dollar wert.

Nach 0,7106 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,79 Prozent auf 0,7162 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com