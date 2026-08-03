Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..
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Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 1,16 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 62.719,70 US-Dollar wert, nach 63.455,42 US-Dollar am Vortag.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -11,9 Prozent.
In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 0,92 Prozent auf 44,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,65 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Ethereum-Kurs 1,84 Prozent schwächer bei 1.847,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.882,68 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Bitcoin Cash um 1,03 Prozent auf 210,30 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 212,49 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 1,46 Prozent auf 1,069 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,084 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,15 Prozent auf 363,42 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 363,98 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1865 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1893 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1713 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1740 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3264 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3275 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,22 Prozent auf 586,37 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 587,64 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0707 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0695 US-Dollar.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 1,15 Prozent auf 72,61 US-Dollar, nach 73,46 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 6,446 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,539 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,44 Prozent.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,74 Prozent auf 8,225 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,370 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6885 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:26 bei 0,6853 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com