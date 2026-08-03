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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50,638.97 CHF -575.27 CHF -1.12 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54,321.87 EUR -644.80 EUR -1.17 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46,506.23 GBP -522.43 GBP -1.11 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9,819,819.89 JPY -182,707.63 JPY -1.83 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
62,600.25 USD -855.17 USD -1.35 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,490.45 CHF -29.05 CHF -1.91 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,598.85 EUR -31.98 EUR -1.96 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,368.81 GBP -26.50 GBP -1.90 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
289,025.18 JPY -7,743.51 JPY -2.61 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,842.50 USD -40.18 USD -2.13 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
58.64 CHF -0.65 CHF -1.09 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
62.90 EUR -0.73 EUR -1.14 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
53.85 GBP -0.59 GBP -1.08 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,370.92 JPY -208.07 JPY -1.80 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
72.49 USD -0.97 USD -1.32 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
474.00 CHF -0.29 CHF -0.06 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
508.47 EUR -0.56 EUR -0.11 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
91,916.32 JPY -714.42 JPY -0.77 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
585.96 USD -1.69 USD -0.29 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.93 EUR -0.01 EUR -1.32 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
167.56 JPY -3.37 JPY -1.97 %
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Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 1,16 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 62.719,70 US-Dollar wert, nach 63.455,42 US-Dollar am Vortag.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -11,9 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 0,92 Prozent auf 44,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,65 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Ethereum-Kurs 1,84 Prozent schwächer bei 1.847,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.882,68 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Bitcoin Cash um 1,03 Prozent auf 210,30 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 212,49 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 1,46 Prozent auf 1,069 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,084 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,15 Prozent auf 363,42 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 363,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1865 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1893 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1713 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1740 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3264 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3275 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,22 Prozent auf 586,37 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 587,64 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0707 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0695 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 1,15 Prozent auf 72,61 US-Dollar, nach 73,46 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 6,446 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,539 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,44 Prozent.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,74 Prozent auf 8,225 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,370 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6885 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:26 bei 0,6853 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com