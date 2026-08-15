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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51,210.52 CHF -29.74 CHF -0.06 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54,397.84 EUR -53.97 EUR -0.10 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46,521.05 GBP -25.27 GBP -0.05 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,026,326.30 JPY -7,672.91 JPY -0.08 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
62,938.32 USD -48.17 USD -0.08 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,527.61 CHF -1.87 CHF -0.12 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,622.69 EUR -2.65 EUR -0.16 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,387.72 GBP -1.65 GBP -0.12 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
299,085.43 JPY -421.26 JPY -0.14 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,877.45 USD -2.64 USD -0.14 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61.12 CHF -0.16 CHF -0.25 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
64.92 EUR -0.19 EUR -0.30 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55.52 GBP -0.14 GBP -0.25 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,966.17 JPY -32.77 JPY -0.27 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
75.12 USD -0.21 USD -0.27 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.81 CHF 0.00 CHF 0.33 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.87 EUR 0.00 EUR 0.28 %
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0.74 GBP 0.00 GBP 0.33 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
159.48 JPY 0.49 JPY 0.31 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.31 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
497.11 CHF 2.85 CHF 0.58 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
528.05 EUR 2.81 EUR 0.53 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
451.59 GBP 2.60 GBP 0.58 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
97,328.04 JPY 539.26 JPY 0.56 %
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 63.022,21 US-Dollar und damit 0,06 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 62.986,49 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,8 Prozent auf 8,02 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -13,0 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 43,74 US-Dollar am Vortag auf 44,00 US-Dollar nach oben (0,60 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.880,10 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 1.879,43 US-Dollar nach unten.

Nach 204,58 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um 0,55 Prozent auf 205,71 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 1,003 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,9980 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 1,69 Prozent stärker bei 406,11 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 399,36 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1794 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1798 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1583 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1579 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3325 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3327 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 610,75 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 607,57 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0700 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0700 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,11 Prozent auf 75,24 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 75,32 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,42 Prozent auf 6,625 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,469 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 4,59 Prozent auf 9,382 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,970 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6814 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,6819 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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