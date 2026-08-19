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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,257.53 CHF -328.58 CHF -0.62 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55,562.52 EUR -352.02 EUR -0.63 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47,564.25 GBP -261.75 GBP -0.55 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,260,262.99 JPY -69,454.83 JPY -0.67 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,469.95 USD -253.89 USD -0.39 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,558.21 CHF -0.55 CHF -0.04 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,656.75 EUR -0.66 EUR -0.04 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,418.26 GBP 0.61 GBP 0.04 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
305,938.56 JPY -254.59 JPY -0.08 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,922.35 USD 3.81 USD 0.20 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
62.76 CHF 0.13 CHF 0.21 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
66.73 EUR 0.14 EUR 0.20 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
57.13 GBP 0.16 GBP 0.29 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,323.21 JPY 19.78 JPY 0.16 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
77.43 USD 0.34 USD 0.44 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
488.22 CHF -2.16 CHF -0.44 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
519.10 EUR -2.33 EUR -0.45 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
444.37 GBP -1.62 GBP -0.36 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
95,856.91 JPY -471.08 JPY -0.49 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
602.31 USD -1.26 USD -0.21 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.82 CHF 0.00 CHF 0.13 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.87 EUR 0.00 EUR 0.12 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.74 GBP 0.00 GBP 0.21 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
160.02 JPY 0.13 JPY 0.08 %
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:30 bei 64.343,52 US-Dollar und damit 0,59 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 64.723,84 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,1 Prozent aufweist und bei 8,29 EUR notiert.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,71 Prozent auf 44,77 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,45 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,13 Prozent auf 1.916,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.918,54 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:30 steht ein Minus von 0,13 Prozent auf 203,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 203,51 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 1,003 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,002 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (412,24 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 412,52 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1744 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:30 bei 0,1737 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1547 US-Dollar am Vortag auf 0,1559 US-Dollar nach oben (0,78 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3326 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3326 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Mittwochmittag nach. Um 0,30 Prozent auf 601,78 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 603,57 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,0700 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 77,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 77,09 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Avalanche-Kurs kaum vom Fleck. Nach 6,332 US-Dollar am Vortag, tendiert Avalanche um 12:30 bei 6,328 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Mittwochmittag hinzu. Um 1,89 Prozent auf 9,720 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,540 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 12:30 zieht Sui um 0,63 Prozent auf 0,6560 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,6519 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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