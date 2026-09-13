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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,610.16 CHF -421.45 CHF -0.67 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,134.40 EUR -445.17 EUR -0.67 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56,691.57 GBP -404.78 GBP -0.71 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,674,726.20 JPY -188,274.79 JPY -1.59 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
76,729.17 USD -516.49 USD -0.67 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,023.38 CHF -37.15 CHF -1.80 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,137.27 EUR -39.24 EUR -1.80 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,832.11 GBP -34.40 GBP -1.84 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
377,293.03 JPY -10,513.16 JPY -2.71 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,479.66 USD -45.53 USD -1.80 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
81.41 CHF -1.64 CHF -1.98 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
85.99 EUR -1.74 EUR -1.98 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
73.71 GBP -1.52 GBP -2.02 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,180.29 JPY -451.14 JPY -2.89 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
99.77 USD -2.02 USD -1.98 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
583.80 CHF -9.63 CHF -1.62 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
616.66 EUR -10.17 EUR -1.62 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
528.61 GBP -8.94 GBP -1.66 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
108,859.80 JPY -2,828.72 JPY -2.53 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
715.45 USD -11.80 USD -1.62 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.10 CHF -0.02 CHF -1.68 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.16 EUR -0.02 EUR -1.68 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.99 GBP -0.02 GBP -1.72 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
204.45 JPY -5.44 JPY -2.59 %
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Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,20 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 77.090,64 US-Dollar wert, nach 77.245,65 US-Dollar am Vortag.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 10,2 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 54,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (53,61 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,38 Prozent auf 2.515,53 US-Dollar, nach 2.525,19 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,55 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 225,16 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 226,41 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ripple bei 1,359 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,367 US-Dollar).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 540,13 US-Dollar am Vortag auf 533,11 US-Dollar nach unten (1,30 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2071 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2073 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1800 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1797 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3399 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3399 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Sonntagvormittag nach. Um 0,63 Prozent auf 722,66 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 727,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0848 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0844 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,87 Prozent auf 100,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 101,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,24 Prozent auf 7,384 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 7,402 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 11,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,50 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7244 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,7193 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

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