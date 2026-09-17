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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,963.54 CHF 119.68 CHF 0.19 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,535.67 EUR 154.82 EUR 0.23 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,208.18 GBP 321.02 GBP 0.56 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,902,312.70 JPY 15,611.33 JPY 0.13 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
76,379.72 USD 241.97 USD 0.32 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,018.37 CHF 22.55 CHF 1.13 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,133.40 EUR 25.25 EUR 1.20 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,834.23 GBP 27.58 GBP 1.53 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
381,597.80 JPY 4,095.31 JPY 1.08 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,449.86 USD 31.85 USD 1.32 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.07 CHF 0.00 CHF -0.44 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.13 EUR 0.00 EUR -0.37 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.97 GBP 0.00 GBP -0.05 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
202.03 JPY -0.98 JPY -0.48 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.30 USD 0.00 USD -0.25 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
82.79 CHF 1.38 CHF 1.70 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
87.51 EUR 1.52 EUR 1.77 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
75.24 GBP 1.55 GBP 2.10 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,653.00 JPY 254.66 JPY 1.65 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
100.49 USD 1.86 USD 1.89 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
597.54 CHF -1.10 CHF -0.18 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
631.59 EUR -0.74 EUR -0.12 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
543.02 GBP 1.12 GBP 0.21 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
112,971.73 JPY -258.83 JPY -0.23 %
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Um 17:10 ist Bitcoin 76.306,90 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,22 Prozent höher als am Vortag (76.306,90 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,1 Prozent aufweist und bei 10,06 EUR notiert.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 2,30 Prozent auf 52,87 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 51,69 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,28 Prozent auf 2.449,08 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.418,01 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 5,46 Prozent auf 232,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 220,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,300 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,297 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 2,30 Prozent auf 507,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 495,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2010 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1961 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1839 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1836 US-Dollar.

Zudem gibt Tron nach. Um 0,38 Prozent reduziert sich der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,3341 US-Dollar, nachdem Tron am Vortag noch 0,3354 US-Dollar wert war.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 724,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (725,27 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,07 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0813 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0809 US-Dollar.

Daneben steigt Solana um 1,95 Prozent auf 100,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 98,63 US-Dollar.

Daneben wertet Avalanche um 17:10 auf. Es geht 1,13 Prozent auf 7,546 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,461 US-Dollar stand.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,05 US-Dollar am Vortag auf 11,24 US-Dollar nach oben (1,72 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,7141 US-Dollar) geht es um 1,50 Prozent auf 0,7248 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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