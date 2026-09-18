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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Kryptokurse am Freitagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
64,608.49 CHF 1,599.87 CHF 2.54 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,240.10 EUR 1,674.33 EUR 2.52 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58,634.10 GBP 1,440.21 GBP 2.52 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,362,610.04 JPY 439,157.91 JPY 3.68 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78,282.77 USD 1,886.82 USD 2.47 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,076.35 CHF 58.41 CHF 2.89 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,193.06 EUR 61.20 EUR 2.87 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,884.35 GBP 52.63 GBP 2.87 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
397,302.49 JPY 15,436.70 JPY 4.04 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,515.81 USD 69.12 USD 2.82 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
87.85 CHF 4.10 CHF 4.89 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
92.79 EUR 4.31 EUR 4.87 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
79.72 GBP 3.70 GBP 4.87 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,809.26 JPY 960.51 JPY 6.06 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
106.44 USD 4.89 USD 4.82 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.10 CHF 0.03 CHF 3.03 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.16 EUR 0.03 EUR 3.01 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.00 GBP 0.03 GBP 3.01 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
210.83 JPY 8.46 JPY 4.18 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.34 USD 0.04 USD 2.96 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
620.48 CHF 12.08 CHF 1.98 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
655.35 EUR 12.61 EUR 1.96 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
563.10 GBP 10.85 GBP 1.96 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
118,725.83 JPY 3,595.24 JPY 3.12 %
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Bitcoin ist am Mittag 78.210,07 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 2,37 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 76.395,94 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,0 Prozent aufweist und bei 10,30 EUR notiert.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 3,11 Prozent auf 55,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 53,94 US-Dollar wert.

Nach 2.446,69 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagmittag um 2,80 Prozent auf 2.515,18 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 6,30 Prozent auf 249,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 234,36 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 12:31 auf. Es geht 2,97 Prozent auf 1,335 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,297 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,95 Prozent auf 538,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 518,29 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 6,60 Prozent auf 0,2160 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,2026 US-Dollar.

Währenddessen wird Stellar bei 0,1887 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1836 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich Tron mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Tron-Kurs 0,66 Prozent stärker bei 0,3368 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3346 US-Dollar.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 737,66 US-Dollar am Vortag auf 750,58 US-Dollar nach oben (1,75 Prozent).

Inzwischen steigt der Dogecoin-Kurs um 5,82 Prozent auf 0,0865 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0817 US-Dollar wert.

Daneben steigt Solana um 4,88 Prozent auf 106,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 101,55 US-Dollar.

Zudem gewinnt Avalanche am Freitagmittag hinzu. Um 5,25 Prozent auf 8,010 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 7,610 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Freitagmittag hinzu. Um 4,69 Prozent auf 11,93 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,39 US-Dollar.

Zudem legt Sui zu. Um 8,01 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,8004 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7410 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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