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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69,448.67 CHF 188.69 CHF 0.27 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74,417.24 EUR 178.84 EUR 0.24 %
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62,837.08 GBP 107.02 GBP 0.17 %
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13,201,903.39 JPY 36,726.84 JPY 0.28 %
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83,321.94 USD 166.72 USD 0.20 %
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2,086.91 CHF 5.80 CHF 0.28 %
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2,236.22 EUR 5.52 EUR 0.25 %
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396,713.59 JPY 1,129.14 JPY 0.29 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,503.80 USD 5.17 USD 0.21 %
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89.22 CHF 0.30 CHF 0.34 %
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95.61 EUR 0.29 EUR 0.31 %
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80.73 GBP 0.19 GBP 0.24 %
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16,960.89 JPY 58.60 JPY 0.35 %
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1.14 CHF 0.00 CHF 0.36 %
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1.22 EUR 0.00 EUR 0.33 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
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617.45 CHF -0.23 CHF -0.04 %
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661.62 EUR -0.45 EUR -0.07 %
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117,374.19 JPY -35.13 JPY -0.03 %
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Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,24 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 83.354,99 US-Dollar wert, nach 83.155,22 US-Dollar am Vortag.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 11,13 EUR beträgt die Performance seit Auflage 20,7 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Litecoin-Kurs um 0,90 Prozent auf 61,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 61,12 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,26 Prozent stärker bei 2.505,02 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.498,63 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Bitcoin Cash um 2,03 Prozent auf 279,74 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 274,18 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,366 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,370 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,28 Prozent auf 549,85 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 548,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2350 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2358 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1900 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1902 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3272 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3319 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,06 Prozent auf 741,17 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 741,59 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0843 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0847 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,51 Prozent auf 107,31 US-Dollar, nach 106,76 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 10,19 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,23 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,34 Prozent.

Zeitgleich kommt der Chainlink-Kurs kaum vom Fleck. Nach 12,89 US-Dollar am Vortag, tendiert Chainlink um 09:41 bei 12,89 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,047 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 1,054 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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