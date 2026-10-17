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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,067.56 CHF -99.03 CHF -0.15 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,272.95 EUR -256.50 EUR -0.35 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,923.79 GBP -236.78 GBP -0.39 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,831,177.55 JPY -50,207.82 JPY -0.39 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,202.28 USD -312.55 USD -0.38 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,986.73 CHF -7.62 CHF -0.38 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,140.93 EUR -12.66 EUR -0.59 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,804.74 GBP -11.28 GBP -0.62 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
380,096.22 JPY -2,385.56 JPY -0.62 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,405.44 USD -14.94 USD -0.62 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
85.43 CHF -0.50 CHF -0.58 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
92.06 EUR -0.73 EUR -0.79 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
77.60 GBP -0.64 GBP -0.82 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,344.03 JPY -135.75 JPY -0.82 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
103.43 USD -0.85 USD -0.82 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.07 CHF -0.01 CHF -1.15 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.15 EUR -0.02 EUR -1.35 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.97 GBP -0.01 GBP -1.38 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
204.18 JPY -2.87 JPY -1.39 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.29 USD -0.02 USD -1.38 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
589.54 CHF -4.78 CHF -0.81 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
635.30 EUR -6.48 EUR -1.01 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
535.54 GBP -5.65 GBP -1.04 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
112,789.80 JPY -1,192.01 JPY -1.05 %
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Um 17:11 ist Bitcoin 81.457,87 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,07 Prozent niedriger als am Vortag (81.514,82 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 15,9 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,67 Prozent auf 59,24 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 59,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,01 Prozent auf 2.420,20 US-Dollar, nach 2.420,39 US-Dollar am Vortag.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,61 Prozent auf 274,95 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 276,63 US-Dollar.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,310 US-Dollar am Vortag auf 1,299 US-Dollar nach unten (0,85 Prozent).

Nach 556,54 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagnachmittag um 1,53 Prozent auf 548,03 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet Cardano um 17:11 ab. Es geht 1,75 Prozent auf 0,2216 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2256 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1813 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1778 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Tron im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,3348 US-Dollar) geht es um 0,36 Prozent auf 0,3361 US-Dollar nach oben.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,14 Prozent auf 720,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 721,29 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0809 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0797 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 0,19 Prozent schwächer bei 104,09 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 104,29 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Avalanche um 0,72 Prozent auf 9,880 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,951 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 2,69 Prozent auf 12,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,33 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Sui-Kurs um 2,81 Prozent auf 0,9914 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,020 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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