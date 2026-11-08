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Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,157.28 CHF 25.92 CHF 0.04 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67,998.29 EUR 6.68 EUR 0.01 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56,718.04 GBP -20.91 GBP -0.04 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,015,231.86 JPY 5,010.63 JPY 0.04 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
75,817.84 USD 31.62 USD 0.04 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,833.03 CHF -0.13 CHF -0.01 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,005.28 EUR -0.78 EUR -0.04 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,672.62 GBP -1.43 GBP -0.09 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
354,330.99 JPY -25.21 JPY -0.01 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,235.88 USD -0.16 USD -0.01 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
572.19 CHF 2.21 CHF 0.39 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
625.96 EUR 2.22 EUR 0.36 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
522.12 GBP 1.61 GBP 0.31 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
110,606.61 JPY 427.79 JPY 0.39 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
697.94 USD 2.70 USD 0.39 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.95 CHF 0.00 CHF 0.00 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.04 EUR 0.00 EUR -0.03 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.87 GBP 0.00 GBP -0.08 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
184.11 JPY 0.00 JPY 0.00 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.16 USD 0.00 USD 0.00 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
73.07 CHF -0.44 CHF -0.60 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
79.93 EUR -0.51 EUR -0.63 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
66.67 GBP -0.46 GBP -0.68 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
14,124.11 JPY -85.33 JPY -0.60 %
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Um 09:41 ist Bitcoin 75.829,87 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,06 Prozent höher als am Vortag (75.829,87 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 10,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 8,5 Prozent.

Nach 52,10 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagvormittag um 0,28 Prozent auf 51,96 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,03 Prozent auf 2.235,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.236,04 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 245,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (248,84 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,162 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 1,162 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 0,46 Prozent schwächer bei 596,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 599,71 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1814 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1800 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1503 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3197 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3202 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 698,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 695,24 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0711 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Solana-Kurs um 0,63 Prozent auf 89,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 89,66 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (8,220 US-Dollar) geht es um 0,65 Prozent auf 8,166 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagvormittag nach. Um 0,89 Prozent auf 10,72 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,81 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 0,49 Prozent auf 0,8516 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,8557 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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