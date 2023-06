Das sind die 🔝 Gewinner bei Google Finanzen ➡️ Diese Coins sollten in Ihrem Depot sein!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Suchmaschine arbeitet ständig an Verbesserungen und hat mit einer neuen Plattform jetzt den globalen Finanzmärkten stärker geöffnet, als bisher. Google Finanzen bietet Marktrends und eine kleine Übersicht aktueller News. Die Finanzübersicht ist noch nicht ganz ausgereift, offenbar nutzt Google die Zeit, um Daten zu sammeln und damit ihre intelligenten Algorithmen für ein verbessertes Benutzererlebnis zu trainieren. Wir haben uns auf der neuen Google-Plattform für Sie umgesehen und stellen ihre Funktionen und Bereich hier vor.

Suchleiste: Kurse von Aktien, ETFs und mehr recherchieren

Globale Finanzmärkte vergleichen, Selektion nach USA, Europa und Asien

Währung, Kryptowährungen und Terminbörse (Rohstoffe) auf einen Blick

Heutige Finanznews mit Schlagzeilen, lokaler Arbeitsmarkt und Weltmärkte

Noch gibt es Schwächen in wesentlichen Bereichen der Plattform

Krypto Pre-Sales fehlen genauso wie ICOs

Markttrends mit größter Aktivität, Gewinner und Verlierer

Wo hat Google Finanzen aktuell noch Schwächen?

Kein Wunder, dass Google Finanzen noch nicht die ganz großen Wellen am Markt geschlagen hat. Wir glauben, dem Unternehmen ist durchaus bewusst, dass die Tools noch nicht ganz ausgereift sind. Um am Ende aber eine überzeugende Leistung zu zeigen, werden zunächst mal Daten benötigt. Denn wie bei vielen anderen Suits auch, steckt hinter Google Finanzen Künstliche Intelligenz.

KI braucht eine ausreichend große Datenmenge, mit der die Lernmodelle trainiert werden. Außerdem benötigt jedes neue Produkt eine gewisse Zeit, um sich am Markt zu etablieren. In der Zwischenzeit nutzt Google sicherlich das Feedback von Benutzern und die Leistungsdaten aus verschiedenen Analysen, um Google Finanzen ständig zu verbessern und auszubauen. Derzeit lassen sich die folgenden Schwächen bei Google Finanzen feststellen:

Heutige Finanznews: Da findet sich vom Aldi Elektroroller Angebot bis zu Marketinganalysen sowie Produkttests so ziemlich alles, was die Schlagzeilen des Tages hergeben. Eine Selektion nach Finanznews findet derzeit aber nur eingeschränkt statt. Schade eigentlich, denn aktuelle News von den internationalen Finanzplätzen würden die Nutzer von Google Finanzen doch sicherlich am ehesten auf so einer Plattform erwarten und lesen wollen. Meistbeobachtet auf Google: Apple, Amazon, Tesla, Volkswagen und Alphabet. Diese 5 Aktien und ihre Kursentwicklungen finden sich auf der Startseite von Google Finanzen. Dazu die Anzahl von Beobachtern. Ein kleines Plus fügt das entsprechende Asset einer persönlichen Beobachtungsliste hinzu. Das war es dann aber auch schon mit Mehrwerten an dieser Stelle. Neben dem Fehlen der Erkenntnis, was Google seinen Usern hier mitteilen möchte, ist die mangelnde Transparenz ein klarer Minuspunkt. Auch sind die Abkürzungen wie VOW3 und AAPL verwirrend. Elemente mit der größten Veränderung in deinen Listen: Von meistbeobachtet auf Google geht es mit denselben Abkürzungen für die Aktien zu der genannten Überschrift. Die Frage nach dem Grund, warum hier Elemente als Wort verwendet werden, bleibt Google schuldig. Die Beobachtungsliste, die jeder Benutzer individuell befüllen kann, sollte sich mit Vermögenswerten, digitalen Assets oder Tradingoptionen füllen und nicht mit Elementen. Der Benutzer bekommt hier den Eindruck mangelnder Kompetenz, denn eigentlich müsste Google doch genau wissen, dass es sich hier um traditionelle oder digitale Vermögenswerte handelt. Beobachtungsliste: Um die eigenen Investitionen im Portfolio an einem Ort anzusehen (was auch immer damit erreicht werden soll), klicken Benutzer einfach auf das Plus bei Neues Portfolio. Dann erfolgt eine zweifache Identifizierung und man gelangt wieder zurück zur genau derselben Seite, die man vor der Authentifizierung aufgerufen hatte. Eine Dauerschleife, die sie nur durch erneute Anklicken des Befehls + Neues Portfolio stoppen lässt.

Wo hat Google Finanzen bereits überzeugende Stärken?

Um ganz ehrlich zu sein, überzeugt die Plattform Google Finanzen an noch keiner Stelle so richtig. Aber es gibt positive Tendenzen, an denen sich erkennen lässt, wohin die Reise für Google Finanzen mit den Angeboten für interessierte Benutzer gehen könnte. Das ist aus unserer Sicht bei diesen Bereichen der Fall:

Lokaler Aktienmarkt: In der Rubrik Heutige Finanznews findet sich auf zweiter Position der Reiter für den lokalen Aktienmarkt. An dieser Stelle funktioniert die KI bereits sehr gut und zeigt tatsächlich relevante News der Finanzmärkte aus Deutschland an. Was auffällt, ist allerdings der zeitliche Verzug, denn ein Großteil der aktuellen News ist bereits mehrere Stunden alt. Es gibt also noch Probleme bei der Echtzeit-Übertragung der aktuellen Finanznews. Aber die Sortierung bzw. Trennung des deutschen Marktes funktioniert bereits sehr gut. Kryptowährung: Das Anklicken der Kategorie Kryptowährung in der oberen Navigationsleiste ist nicht empfehlenswert. Besser ist die Darstellung beim Klick auf Kryptowährungen im rechten Kasten unter den Markttrends. Benutzer erhalten eine Übersicht der in Google Finanzen verfügbaren Kryptowährungen. Was die Kriterien für die Auswahl dieser Coins sind, bleibt dem Benutzer leider verschlossen. Die Ansicht der gelisteten Kryptowährungen ist auf das Wesentliche beschränkt. Jede Kursbewegung nach unten mit Rot und die nach oben mit Grün farblich gekennzeichnet. Coins: Klickt man dann auf einen bestimmten Coin geht eine neue Seite in Google Finanzen auf, die der bisherigen Version beim Aufrufen einer Kryptowährung und ihres aktuellen Kurses ähnelt. Ergänzt werden die Angaben durch den letzten Kursschluss, Marktnachrichten und zahlreiche Coins zum Vergleichen mit der ausgewählten Kryptowährung.

Diese Coins fehlen noch bei Google Finanzen

Bei der Kategorie der klimafreundlichen Unternehmen gibt es bei Google Finanzen derzeit noch keine Kryptowährungen oder grüne Coins. Genauso fehlen noch bei den Markttrends mit der größten Aktivität die Krypto Pre-Sales von Wall Street Memes und Chimpzee. Ein weiterer Punkt, an dem die Entwickler von Google noch arbeiten müssen, wenn sie ihren Usern wirklich aktuelle und relevante Informationen liefern wollen.

Wall Street Memes steht in keinem Widerspruch zum kapitalistisch geprägten Finanzsystem. Die Memes drücken lediglich die Stimmung der Anleger aus, die sich vom Kapitalismus benachteiligt fühlen. Dabei greifen sie auf Ironie, Sarkasmus und vor allem Unterhaltung zurück, wenn sie die Memes gestalten bzw. digital verteilen.

Das Blockchain-basierte Projekt lebt von hoher viraler Reichweite, die ihm die Community aus mehr als 1,1 Millionen Follower gewährleistet. Die Memes passen zu nahezu jeder aktuellen Krypto News und haben daher so große Relevanz. Der native Utility-Token $WSM ist derzeit im Pre-Sales zu günstigen Preisen erhältlich. Der Token Launch ist für den Sommer 2023 geplant.

Phase Tokenpreis (USD) Wertsteigerung % Stufe 1 0,02500000 1,20 Sold Out Stufe 2 0,02530000 2,40 Sold Out Stufe 3 0,02560000 3,60 Sold Out Stufe 4 0,02590000 4,80 Sold Out Stufe 5 0,02620000 6,00 Sold Out Stufe 6 0,02650000 7,20 Sold Out Stufe 7 0,02680000 8,40 Sold Out Stufe 8 0,02710000 9,60 Sold Out Stufe 9 0,02740000 10,80 Sold Out Stufe 10 0,02770000 12,00 Sold Out Stufe 11 0,02800000 13,20 Sold Out Stufe 12 0,02830000 14,40 Sold Out Stufe 13 0,02860000 15,60 Sold Out Stufe 14 0,02890000 16,80 Sold Out Stufe 15 0,02920000 18,00 Sold Out Stufe 16 0,02950000 19,20 Sold Out Stufe 17 0,02980000 20,40 Sold Out Stufe 18 0,03010000 21,60 Live Stufe 19 0,03040000 22,80 Stufe 20 0,03070000 24,00 Stufe 21 0,03100000 25,20 Stufe 22 0,03130000 26,40 Stufe 23 0,03160000 27,60 Stufe 24 0,03190000 28,80 Stufe 25 0,03220000 30,00 Stufe 26 0,03250000 31,20 Stufe 27 0,03280000 32,40 Stufe 28 0,03310000 33,60 Stufe 29 0,03340000 34,80 Stufe 30 0,03370000 33,20

Bis dahin können Anleger in den Pre-Sales einsteigen und von der automatischen Wertsteigerung des Token profitieren.

Auch Chimpzee ist ein Meme Coin. Jedoch gibt es hier neben dem hohen Unterhaltungsfaktor weitere Mehrwerte für Anwender und Token Inhaber. Mit P2E schlägt sich die Hauptfigur in Persona des Avatars der Benutzer in spannenden Runden durch den Dschungel oder andere virtuelle Umgebungen.

Für jede erfolgreich absolvierte Runde erhält der Spieler Belohnungen und ein Teil davon geht zurück in das Projekt bzw. Wohltätigkeitsstiftungen rund um die Themen Klimaschutz, Umweltschutz und Tierschutz.

Fazit: Google Finanzen ist noch in der Entwicklung und bis die Plattform zur vollsten Zufriedenheit der Benutzer ausgebaut ist, wird es wohl noch etwas dauern. In der Zwischenzeit sammelt Google wertvolle Insights aus dem Benutzerverhalten und den Interaktionen auf seiner Plattform. Relevante Kryptowährungen wie $WSM oder $CHMPZ bzw. deren Token sind derzeit zu niedrigen Preisen in den Pre-Sales verfügbar.

