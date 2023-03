Das waren die📈Aktien-Empfehlungen im Februar!🚀Verpassen Sie keinen Trend!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Fast jeder Anleger wĂ€re dankbar dafĂŒr, Trends am Aktienmarkt rechtzeitig, besser gesagt vor allen anderen, zu erkennen. Dann könnten sie ihre Trend-Trading-Strategien anpassen und von den Börsentrends zu spekulieren. Der Februar ist erst seit ein paar Tagen vorbei, doch er war ĂŒberaus spannend. Vielleicht haben Sie es verpasst, aber das waren die Aktien-Empfehlungen der Profis.

Aktientrends betreffen grundsÀtzlich nur eine Aktie und deren Kursverlauf

Privatanleger erkennen Trends zu spÀt und kaufen unnötig teuer nach

Neue, aussichtsreiche und zukunftsweisende Technologien sind gefragt

Vor Fehlinvestitionen mit eigener Recherche schĂŒtzen

C+Charge: Impact Investing fĂŒr Privatanleger

PUMA Aktie kaufen oder nicht?

Die Quartalszahlen von PUMA haben dazu gefĂŒhrt, dass die Privatbank Berenberg das Kursziel von PUMA von 82 auf 70 Euro gesenkt hat. Die Einstufung „buy“ wurde dabei aber belassen. Bei „buy“ handelt es sich um eine AnalysteneinschĂ€tzung, die eine Kaufempfehlung ausgibt. Diese basieren in der Regel auf der Analyse rĂŒckwĂ€rtsgewandter Daten wie Quartalsberichten. Ändert sich beispielsweise das konjunkturelle Umfeld, hĂ€ngen diese Ratings oftmals zeitlich hinterher und kommen mit der aktuellen Entwicklung am Markt nicht hinterher.

GrĂŒnde fĂŒr die Senkung des Kursziels sieht die Privatbank in der ProfitabilitĂ€t, die unter kurzfristigem Gegenwind gelitten hat, und bei den hohen LagerbestĂ€nden des Unternehmens. Es bleibt aber bei einer langfristig guten Aussicht, so die Experten weiter. Hauck AufhĂ€user hingegen erhöht das Kursziel des Sportartikelherstellers von 47 auf 57 Euro und empfiehlt „hold“. Hold bedeutet den Rat, dass Anleger ihren Aktienbestand unverĂ€ndert belassen sollen.

Die Investment Bank sieht den Jahresausblick von PUMA eher als durchwachsen an und sieht eine zunehmende Belastung der ProfitabilitĂ€t durch den steigenden Preisdruck. Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen gaben verschiedene Analysten ihre EinschĂ€tzungen ab und die könnten nicht unterschiedlicher sein, wie die nachstehende Tabelle zeigt. In den letzten Monaten verlor die Puma Aktie 14,15 % und steht heute bei 53,64 EUR. Â

Tesla Aktie kaufen oder nicht?

Die Übersicht der Ergebnisse aus verschiedenen Analystenbewertungen gibt ein sehr breit gestreutes Bild fĂŒr Anleger. Gerade fĂŒr AnfĂ€nger ist es daher schwer, sich zu entscheiden, die Tesla Aktie zu kaufen oder nicht. Im Konkurrenzvergleich schneidet die Tesla Aktie jedoch hĂ€ufig ĂŒberdurchschnittlich gut zu anderen Value Aktien ab. Dennoch: im vergangenen Jahr hat die Aktie rund 2/3 ihres Wertes verloren.

Skeptiker hatten die Bewertung des Autobauers aus den USA, die teilweise bei ĂŒber eine Billion US-Dollar lag, fĂŒr weit ĂŒberhöht. Andere hingegen sehen gerade jetzt, nach dem Preisabsturz, eine gute Investition in der Tesla Aktie. Die KapazitĂ€ten fĂŒr die Produktion hat das Unternehmen von Elon Musk jedenfalls jĂŒngst enorm erhöht. Es geht um Massenfertigung mit den neuen Werken in China, Deutschland und Texas.

FĂŒr ein Investment spricht, der möglicherweise gewaltige Wachstum bei Umsatz und Gewinn in den kommenden Jahren. Gegen eine Investition könnte aber der globale Abschwung am Automarkt sprechen, denn trotz zunehmenden Interesse und Notwendigkeit an E-Autos, sinkt gerade die Kaufkraft bei vielen Kunden aufgrund der hohen Inflation. Bereist in den vergangenen Monaten musste Tesla PreisnachlĂ€sse gewĂ€hren, um Kunden anzulocken und seine Absatzziele zu erreichen.

Das sind die aktuellen ExperteneinschĂ€tzungen der Analysten fĂŒr die Tesla Aktie.

BP Aktie kaufen oder nicht?

Fossile Brennstoffe erleben ein Revival, vielleicht waren sie aber auch nie wirklich vom Markt verdrĂ€ngt, wie die Diskussionen um Klimaschutz, Netto-Null und Treibhausgase uns glauben ließen. Die Papiere des Energiekonzerns gehören zu den Champions-Aktien, die in den vergangenen 10 Jahren höhere und bestĂ€ndigere KurszuwĂ€chse bei weitaus niedrigeren KursrĂŒckgĂ€ngen als 99,9 % aller weltweit börsennotierten Aktien aufweisen.

https://www.boerse.de

Allerdings entwickelte sich der Titel von BP innerhalb der Champions-Aktien deutlich schlechter bei höherem Anlage-Risiko. Dieses liegt mit einem Verlust-Ratio von 2,91 derzeit bei hoch. Aber andererseits weckt der Rekordgewinn im vergangenen Jahr von ĂŒber 27,7 Mrd. USD die Hoffnungen vieler Anleger. Zudem tragen positive Schritte in Richtung Nachhaltigkeit und erneuerbarer Energien zum neuen Image des Global Players bei. Das Unternehmen hat angekĂŒndigt bis 2030 klimaneutral zu sein. Â

Außerdem will einer der grĂ¶ĂŸten Mineralöl- und Gasunternehmen der Welt 8 Milliarden US-Dollar mehr in die Energiewende investieren, um die Energiesicherheit, aber auch die Bezahlbarkeit von Energie in diesem Jahrzehnt zu unterstĂŒtzen. Die Dividende pro Stammaktie wurde um 10 % auf derzeit 3,59 % erhöht. BP zahlt diese vier Mal im Jahr aus. Laut aktuellem Stand von MĂ€rz 2023 zahlte BP innerhalb der letzten 12 Monate eine Dividende von insgesamt 0,22 EUR pro Aktie aus. Â

Was sagen Analysten zur BP Aktie?

C+Charge Token kaufen oder nicht?

Die großen Mineralölkonzerne wie BP haben erkannt, dass ohne das Thema Nachhaltigkeit kein GeschĂ€ft mehr erfolgreich sein kann. Aber es geht nicht nur um wirtschaftliches Überleben, sondern um echten Klimaschutz und den Wunsch der BĂŒrger, bei der Auswahl ihres Investments einen echten Effekt beisteuern zu können. Daraus entstanden ist das Modell des Impact Investing, dem auch C+Charge folgt.

Der Verkehr der Zukunft wird elektrisch sein, daran dĂŒrfte auch durch das EU-weite Verbrenner-Aus kein Zweifel mehr bestehen. Die Welt kann so nicht weitermachen und Millionen von Autos auf die Straße schicken, die dann mit schĂ€dlichen Treibhausgasen die ErdatmosphĂ€re aufwĂ€rmen, was zur globalen Klimakrise fĂŒhrt. C+Charge ist ein Projekt fĂŒr E-MobilitĂ€t und ist speziell fĂŒr Halter von E-Autos interessant.

Jede Aufladung an einer LadesĂ€ule wird ĂŒber ein einheitliches Bezahlsystem abgewickelt und löst eine Punkteaufladung der Wallet aus. Das Projekt basiert auf der Blockchain, sodass jede Transaktion sicher und dauerhaft abgespeichert ist. Die Punkt stellen Belohnungen dar und lassen sich anschließend in NFT umtauschen, die jeweils ein Emissionszertifikat darstellen. Diese benötigt die Industrie, um ĂŒber ihr Kontingent hinaus, Kohlendioxid in die Umwelt zu entlassen.

Mit jedem NFT, das Anleger halten oder tauschen bzw. verkaufen, ist ein Emissionszertifikat weniger am Markt verfĂŒgbar. Das fĂŒhrt dazu, dass in der Regel die Preise steigen und andererseits zu einem Mangel an Zertifikaten, denn die Unternehmen sollen gezwungen werden, noch mehr Kohlendioxid zu vermeiden. C+Charge ist ein ganzheitliches Projekt, das Anleger jetzt mit dem Kauf des Utility-Token $CCHG im Pre-Sales unterstĂŒtzen können.

Fazit: Wer kann schon sagen, was ein wirklicher Trend ist? Oder welche Aktien sich in Zukunft fĂŒr Anleger tatsĂ€chlich lohnen werden? Privatanleger werden immer vor grĂ¶ĂŸeren Schwierigkeiten als erfahrene Trader oder Vermögensverwalter stehen, wenn sie sich nach Trend-Aktien umsehen. Von einem Trend kann aber dann ausgegangen werden, wenn es sich um neue Technologien oder bedeutende politische Entscheidungen handelt.

Wie bei C+Charge, denn das Unternehmen folgt dem Verbot von neuen Autos mit Verbrennern auf unseren Straßen und unterstĂŒtzt den Ausbau der E-MobilitĂ€t. Außerdem ist der Klimaschutz einer der wichtigsten Trends an den globalen FinanzmĂ€rkten. Mit der Reduzierung der Treibhausgase können Anleger als Teil von https://dns0.Sunflowerbright108.io/box_04143590c134a50a531c40e20a6ec0a9C+Charge ein Impact Investing ausfĂŒhren und einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

