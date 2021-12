Kursparty in Frankfurt. 433 Punkte an einem Handelstag. Mit dem Rückgang der Volatilität konnte nun auch wieder die 15.800 Pkt. angegriffen werden. Dennoch war für gestern am oberen zweiten Bouhmidi-Band vorerst Schluss. Charttechnisch könnte eine nachhaltige Verteidigung der 15.800er-Marke die Jahresendrallye noch retten und für neuen Mut sorgen, um die 16000 Punkte anzugreifen.

The post DAX 40: 433 Punkte an einem Handelstag und die 15.800er-Marke appeared first on Bouhmidi Börsenbrief.