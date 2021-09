DAX 40: Fortsetzung des Schwäche erwartet

Der DAX wird ab heute nun offiziell auf 40 aufgestockt. In einer Phase in der es spannend wird. Charttechnisch erreichen wir kurzfristige Supports, die im Fokus der Trader liegen. Schließen wir heute auch wieder im Minus, würden wir auch noch ein Warnsignal auslösen. Ein Down Friday auf ein Down Monday konnten historisch oft eine Korrektur auslösen.

