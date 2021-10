DAX 40: Intraday-Reversal am unteren Bouhmidi-Band

Was bringt die morgen beginnende Berichtssaison der Unternehmen in den USA? Die Zahlenflut wird von den erfolgsverwöhnten Anlegern mit gemischten Gefühlen erwartet. Die Märkte gaben leicht nach. An der New Yorker Aktienbörse haben die führenden Aktienindizes im Vorfeld der morgen beginnenden Berichtssaison der Unternehmen lange Zeit keine klare Richtung gefunden, ehe sie im späten Geschäft noch leicht nachgaben. Die führenden Aktienindizes bewegten sich dabei fast den ganzen Tag um ihre Schlusskurse. Der Leitindex Dow Jones schloss am Ende 0,34 Prozent leichter bei 34.378 Punkten.

