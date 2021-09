DAX scheitert am oberen Bouhmidi-Band

Die US-Aktienmärkte haben uneinheitlich tendiert. Standardwerte zogen an, im Gegenzug waren Tech-Aktien weniger gefragt. Auch dem DAX fehlt derzeit der klare Kompass, er machte aber Boden gut.

Kursgewinne bei Energieaktien haben den Standardwerten an der New Yorker Aktienbörse zu Gewinnen verholfen. Der Leitindex Dow Jones erholte sich von jüngsten Verlusten und schloss am Ende am Ende um 0,76 Prozent höher bei 34.869 Punkten. Das Tageshoch lag immerhin bei 34.939 Zählern, womit zumindest kurzzeitig die Marke von 35.000 Punkten wieder ins Visier der Anleger rückte. Im Verlauf konnte der Index das erhöhte Niveau aber nicht halten. Der breiter gefasste S&P 500, in dem sowohl Standard- als auch Technologieaktien enthalten sind, notierte am Ende um 0,23 Prozent höher bei 4468 Punkten.

