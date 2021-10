Stürmisch ging es an den Börsen gstern wahrlich nicht zu. Ernüchternde Zahlen des Tech-Urgesteins IBM setzten den US-Blue-Chips zu. Der Dow Jones schaffte keinen neuen Rekord. Der DAX hinkte weiter hinterher. Erfahre mehr in meinem Börsenbrief.

The post DAX tut sich schwer appeared first on Bouhmidi Börsenbrief.