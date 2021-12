DAX40 - Die Woche der Zentralbanken

In diese Woche werden wichitge Zentralbanken der Welt ihre Zinsentscheidung verkünden. Starten wird die US-Notenbank (FED) klassisch am Mittwoch. Anschließend sind am Donnerstag u.a die Bank of England, SNB und EZB dran. Die Inflation in den USA steigt weiter und erreichte im Oktober das Niveau von 6,8%. Der Druck auf die US-Notenbank dürfte zunehmen. Bereits Übermorgen könnte Jerome Powell die Anleihekäufe weiter reduzieren. Aber auch eine Zinserhöhung wird immer wahrscheinlicher. Die Marktteilnehmer rechnen mit einem solchen Schritt bereits Mitte des nächsten Jahres. Dies nehmen die US-Anleihemärkte bereits vorweg. Die Rendite der zweijährigen

Staatsanleihen tendieren unverändert gen Norden.

