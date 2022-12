Decentraland (MANA) verliert 17 % in einer Woche - Sind diese beiden Coins im nächsten Jahr die bessere Wahl?

Es ist eine harte Woche für den gesamten Kryptomarkt. Während am Dienstag noch positive Stimmung am Markt herrschte, nachdem bekannt wurde, dass die Inflation in den USA das fünfte Mal in Folge rückläufig war, sieht es am Wochenende schon wieder ganz anders aus. Die Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen beläuft sich nur mehr auf 804 Milliarden Dollar, die meisten der Top 100 Coins notieren deutlich im Minus. MANA verliert in 24 Stunden mehr als 8,5 Prozent und gehört damit zu den größeren Verlierern des letzten Tages.

Nachdem sich viele andere Coins in den Wochen nach dem FTX-Crash langsam wieder stabilisiert haben und auch wieder leicht ansteigen konnten, bewegt sich MANA nur knapp oberhalb seines 52-Wochen-Tiefs von 0,3272 Dollar. Derzeit liegt der Kurs bei 0,3319 USD, wodurch sich die Marktkapitalisierung von MANA nur noch auf 615 Millionen Dollar beläuft. Damit ist MANA auf Platz 56 der größten Kryptowährungen. Sämtliche Bemühungen der Entwickler, sowie die Nachricht, dass man schon bald virtuelle Grundstücke und Immobilien in Form von LAND-Token vermieten können wird, um so passive Einnahmen zu erhalten, konnten bisher keine Trendumkehr einleiten. Derzeit liegt MANA rund 95 % unter seinem Allzeithoch von 5,90 Dollar, ähnlich wie viele andere Kryptowährungen auch.

Zwei mögliche Alternativen

Mit RobotEra und FightOut kommen zwei Projekte auf den Markt, die im nächsten Jahr heiß erwartet werden. Das letzte Jahr hat gezeigt, welche Summen jetzt und in Zukunft in das Metaverse fließen. Hier entsteht ein Megamarkt, der Investoren noch extreme Renditen einbringen kann. Bereits heute in Projekte rund ums Metaverse zu investieren, kann sich in Zukunft als ähnlich lukrativ herausstellen, als hätte man bereits vor 10 Jahren in Amazon, Apple und Co investiert. RobotEra und FightOut sind zwei Vorhaben, die sich auch mit diesem Zukunftsmarkt beschäftigen.

RobotEra

Mit RobotEra entsteht eine Metaverse, das mit einem Roboter-NFT bereist werden kann. Das Universum wird von den Spielern selbst kreiert und soll ähnlich wie The Sandbox mit der Zeit wachsen und Möglichkeiten schaffen, sich hier zu etablieren, sein Land auszubauen und mittels Play 2 Earn Konzept Token verdienen für das Erreichen gewisser Fortschritte. The Sandbox hat gezeigt, welches Potential ein derartiges Projekt mit sich bringt. Hierfür wurden im letzten Jahr hunderte Millionen Dollar investiert, um ein Stück der virtuellen Länder zu besitzen. Der TARO-Token ist die Währung, um die es sich in RobotEra dreht. Dieser ist aktuell noch zum Vorverkaufspreis erhältlich.

Investoren haben hier den großen Vorteil, dass es sich aktuell noch um die erste Stufe des Presales handelt, wodurch diese von späteren Preiserhöhungen profitieren und bereits einen Buchgewinn verzeichnen können, sobald in weiteren Stufen des Presales der Preis angehoben wird. Aktuell erhält man einen TARO noch für 0,020 USDT, ehe der Preis in der nächsten Phase auf 0,025 USDT ansteigt. Daraus resultiert bereits ein Buchgewinn von 25 %. Bei Markteinführung hat der TARO-Token das Potential, eine Kurssteigerung um den Faktor x10 hinzulegen und könnte sich für seine Investoren als äußerst lukrativ erweisen.

FightOut

FightOut profitiert vom Hype, der um Move 2 Earn ausgebrochen ist. Allerdings hebt FightOut dieses Konzept auf die nächste Stufe. Während man hier bisher eher auf das Laufen abgezielt hat und User nach dem Kauf von Sneaker-NFTs für zurückgelegte Strecken bezahlt wurden, geht FightOut hier einen ganz anderen Weg. Der NFT, den man in der App erhält, stellt einen Avatar dar und dieser hat die Besonderheit, dass er sich mit der realen Person durch die Workouts, die diese absolviert, mitentwickelt. Außerdem bietet FightOut seinen Nutzern durch individuelle Trainingspläne und die Möglichkeit, andere User herauszufordern, einen echten Mehrwert. Diese Art, Fitness und Gesundheit spielerisch an die breite Masse zu bringen, sorgt für eine viel höhere Erfolgsaussicht bei den Betroffenen.

Bisher leben Fitnessstudios von den zahlreichen Kunden, die sich zwar anmelden, aber bereits nach kurzer Zeit ihre Motivation verlieren und nicht mehr im Studio erscheinen. FightOut könnte hier schon bald Abhilfe verschaffen. Dass der Avatar, mit dem man sich durch das dazugehörige Metaverse bewegt, durch die Fortschritte im eigenen Training im echten Leben mitentwickelt wird, ist eine Idee, die für zahlreiche Menschen äußerst motivierend sein kann. Damit noch nicht genug, können User von FightOut durch ihre Fortschritte und Herausforderungen, die sie meistern, den $FGHT-Token verdienen. Dieser verschafft ihnen die Möglichkeit, ihren Charakter im Metaverse aufzuleveln und bringt auch Vergünstigungen bei Merch-Artikeln und viele weitere Vorteile mit sich.

$FGHT befindet sich derzeit im Presale und konnte hier innerhalb von 3 Tagen die unglaubliche Summe von mehr als 2 Millionen Dollar umsetzen. Das zeugt von einem enormen öffentlichen Interesse, wodurch der $FGHT-Token bei seiner Martkeinführung die Möglichkeit hat, eine Kursexplosion hinzulegen. Renditen von mehreren tausend Prozent sind hier nicht auszuschließen und wurden bei ähnlich vielversprechenden Projekten in der Vergangenheit bereits mehrfach realisiert. Wer noch im Presale $FGHT-Token kaufen will, sollte sich beeilen. Inzwischen wurden weit mehr als 2,1 Millionen Dollar gesammelt und wer jetzt noch einsteigt, hat die Möglichkeit, bis zu 50 % Bonus auf seine Einzahlung zu bekommen, indem er die Coins für einen gewissen Zeitraum nach der Markteinführung einfriert.

