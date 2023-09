Dechiffrieren Sie den Markt mit den besten Trading-Indikatoren für Kryptowährungen - Teil 1

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Krypto-Trader den richtigen Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf finden? Nein, es ist kein Hexenwerk, sondern das Ergebnis der intelligenten Nutzung von Trading-Indikatoren. In diesem Artikel enthüllen wir, wie Sie verschiedene Trading-Indikatoren für Kryptowährungen und insbesondere für Bitcoin nutzen können, um Ihre Handelsstrategie zu verfeinern und bessere Entscheidungen zu treffen.

Grundlegende Prinzipien:

Bevor Sie mit der Anwendung von Indikatoren beginnen, ist es wichtig zu verstehen, was sie messen und welchen Zweck sie erfüllen. Einige Indikatoren sind gut für Trendmärkte, während andere in volatilen Märkten nützlicher sind. Weniger ist mehr: Überladen Sie Ihre Charts nicht mit zu vielen Indikatoren. Das kann zu einer Informationsüberflutung führen und Ihre Entscheidungsfindung negativ beeinflussen. Andererseits können speziell Cluster von beliebten Indikatoren sehr nützlich sein.

Arten von Tradingindikatoren für Kryptowährungen

Die Welt der Tradingindikatoren für Kryptowährungen und andere Assets unterteilt sich in unterschiedliche Kategorien. Damit Sie ein größeres Verständnis für die einzelnen Varianten und deren Besonderheiten erhalten, finden Sie im Folgenden eine Übersicht:

1. Trendindikatoren

Fangen wir mit Trendindikatoren an, welche die Richtung des Marktes aufzeigen. Ihre Primärfunktion ist die Identifikation des übergeordneten Trends, um darauf aufbauend Handelsentscheidungen zu treffen. Sie sind besonders nützlich in stark trendorientierten Märkten. Ihre Schwäche sind hingegen die Seitwärtsmärkte, in denen sie weniger Aussagekraft bieten. Einige der beliebtesten Beispiele sind gleitende Durchschnitte, Moving Average Convergence Divergence (MACD), Average Directional Index und Parabolic SAR.

2. Momentumindikatoren

Momentumindikatoren sind Ihre besten Freunde, wenn es darum geht, die Geschwindigkeit der Preisbewegungen zu analysieren. Sie sind hervorragend geeignet, um zu erkennen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Trotz ihrer Timing-Stärke können Momentumindikatoren in trendlosen Märkten Fehlsignale liefern. Der Relative Strength Index (RSI) ist hier ein beliebtes Tool, aber es gibt auch noch Rate of Change und MACD sowie weitere.

3. Volumenindikatoren

Zudem gibt es die Volumenindikatoren, welche das Handelsvolumen zu einer bestimmten Uhrzeit, einem Preis oder einem anderen Faktor angeben. Diese messen die Quantität der gehandelten Vermögenswerte und sind exzellente Verstärker für andere Indikatortypen. Sie helfen dabei, die Stärke einer Preisbewegung zu bestätigen. Allerdings ist es riskant, sich allein auf Volumenindikatoren zu verlassen. Das On-Balance Volume ist ein Beispiel, welches das kumulative Kauf- und Verkaufsvolumen misst. Ebenso gibt es Accumulation/Distribution Line (A/D), Chaikin Money Flow (CMF) und weitere.

4. Volatilitätsindikatoren

In volatilen Zeiten spielen Volatilitätsindikatoren ihre Stärken aus. Sie messen die Schwankungsbreite der Preise und sind nützlich, um den optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu identifizieren. Sie eignen sich für volatile Märkte, während sie in weniger volatilen Phasen nicht so nützlich sind. Bollinger-Bänder sind ein gutes Beispiel, die die Volatilität um einen gleitenden Durchschnitt darstellen. Weitere sind Average True Range, Volatility Index und Keltner Channels.

5. Oszillatoren

Oszillatoren sind wiederum im seitwärts orientierten Marktumfeld unersetzlich. Sie schwingen um eine Mittellinie und sind nützlich, um überkaufte oder überverkaufte Zustände zu ermitteln. Deswegen funktionieren sie besonders gut in Seitwärtsmärkten, wobei sie bei Trendmärkten weniger gute Signale geben. Der Stochastic Oscillator, der den Schlusskurs mit den Preisbewegungen vergleicht, ist ein Paradebeispiel. Ebenso gibt es Commodity Chanel Index, Relative Vigor Index und Ultimate Oscillator.

6. Sentiment-Indikatoren

Sentiment-Indikatoren messen die psychologische Verfassung des Marktes. Sie sind ausgezeichnete Frühindikatoren für allgemeine Trends und mögliche Trendumkehrungen. Aber auch hier gilt: Sie sind nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Einige Beispiel sind Put-Call-Verhältnis, Fear and Greed Index, Open Interest, Short Interest und Social Media Sentiment.

7. Marktbreite-Indikatoren

Die Marktbreite-Indikatoren erfassen, wie viele Assets in einem Markt gestiegen oder gefallen sind. Sie sind nützlich, um die allgemeine Marktrichtung zu bestimmen und zeigen oft eine Trendumkehr an. Ihre Interpretation kann jedoch manchmal kompliziert sein. Die Advance/Decline Line ist ein gutes Beispiel, aber auch McClellan Oscillator, High-Low Index und die Marktkapitalisierung der Altcoins im Verhältnis zum Gesamtmarkt.

8. Wirtschaftsindikatoren

Der Wirtschaftskalender bietet fast täglich neue Daten von Indikatoren, welche Informationen über den Zustand der Konjunktur und die Finanzmärkte geben. Sie geben Rückschlüsse auf die Konjunkturzyklen und mögliche Entscheidungen der Zentralbanken, welche auch auf die Kryptowährungen weitreichende Auswirkungen haben können. Es gibt von ihnen eine große Anzahl und ihr Wechselspiel kann zwar leicht erlernt, aber durch eine oberflächliche Analyse können manchmal entscheidende Faktoren übersehen werden. Zuihnen gehören unter anderem BIP, Inflationsrate, Leitzinsen, Arbeitsmarktdaten und mehr.

9. On-Chain-Indikatoren

Eine der wichtigsten Kategorien für Kryptowährungen stellen die On-Chain-Indikatoren dar. Sie beziehen sich auf die Daten, welche aus der Auswertung der Blockchain gewonnen werden. Mit ihnen können unterschiedliche Einblicke in die Entwicklung des Netzwerkes erlangt werden. Sie beziehen sich dabei auf konkrete Daten, vergleichbar mit denen aus einem Annual Report von Aktien. Jedoch können die Zahlen ebenso manipuliert sein. Zu einigen der wichtigsten On-Chain-Indikatoren gehören unter anderem das Nutzerwachstum, das Transaktionsvolumen, die Emissionsrate, die Hashrate, die Schürfkosten, die GitHub-Entwickleraktivität, die Gebühreneinnahmen und mehr.

Schlussfolgerung:

Trading-Indikatoren sind mächtige Werkzeuge, die, wenn richtig eingesetzt, Ihre Handelsfähigkeiten auf die nächste Stufe heben können. Durch das Verständnis der Funktionsweise und Anwendung dieser Indikatoren können Sie ein effektiverer und informierter Trader werden. Verpassen Sie nicht Teil 2 mit den besten Trading-Indikatoren für Kryptoinvestoren.

