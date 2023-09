Dechiffrieren Sie den Markt mit den besten Trading-Indikatoren für Kryptowährungen - Teil 2

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der volatilen Welt der Kryptowährungen ist es entscheidend, die besten Tools zur Hand zu haben. Trading-Indikatoren sind solche Hilfsmittel, die Anlegern dabei helfen, die Marktstimmung zu messen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Aber welche Indikatoren sind die wichtigsten? Und wie können Sie sie am besten nutzen, um Ihre Trading-Strategie zu verfeinern? Diese Artikelreihe deckt alles ab, von den Grundlagen bis zu den Insider-Tipps für die besten Trading-Indikatoren für Kryptowährungen, die jeder Investor kennen sollte. Beginnen Sie mit uns die Reise durch die Welt der Krypto-Analyse im ersten Teil!

Moving Averages (Gleitende Durchschnitte) für Kryptowährungen

Gleitende Durchschnitte sind eine der ältesten und bekanntesten Methoden der technischen Analyse. Sie berechnen den Durchschnittskurs einer Währung oder eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum.

Wie funktionieren Moving Averages für Kryptowährungen?

Gleitende Durchschnitte werden durch das Mitteln der Schlusskurse eines Vermögenswerts über einen festgelegten Zeitraum berechnet. Dabei können verschiedene Formen wie der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) sowie weitere zum Einsatz kommen.

Interpretation der Moving Averages für Kryptowährungen

Gleitende Durchschnitte können in verschiedenen Intervallen betrachtet werden, wobei wie bei anderen Indikatoren höhere Intervalle weniger Fehlsignale geben. Häufig verwendet werden 50-Tage- und 200-Tage-MAs. Durch die Beobachtung dieser Intervalle können Trader sogenannte „Golden Cross” und „Death Cross” Szenarien identifizieren.

Ein „Golden Cross” tritt auf, wenn ein kürzerer gleitender Durchschnitt (etwa der 50-Tage-SMA) über einen längeren gleitenden Durchschnitt (wie den 200-Tage-SMA) steigt. Dies ist in der Regel ein starkes Kaufsignal. Ein „Death Cross” hingegen tritt auf, wenn der 50-Tage-SMA unter den 200-Tage-SMA fällt, was oft als Verkaufssignal gesehen wird.

Überkreuzungen von gleitenden Durchschnitten können als Signale für mögliche Trendwenden interpretiert werden. Wenn sich der Abstand zwischen den Durchschnitten verengt, kann das ein Zeichen für eine bevorstehende hohe Volatilität sein. Wenn er sich ausdehnt, deutet dies oft auf eine Festigung des aktuellen Trends hin.

Stärken und Schwächen von Moving Averages für Kryptowährungen

Die Stärke dieses Indikators liegt in seiner Fähigkeit, klare Trendsignale zu liefern. Seine Schwäche ist jedoch seine Reaktionszeit; oft liefert er Signale, die etwas hinter dem Markt liegen. Somit ist er in einem Seitwärtsmarkt weniger nützlich.

Relative Strength Index (RSI) für Kryptowährungen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen misst. Er wird vor allem dazu verwendet, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen in einem Handelsinstrument zu identifizieren.

Wie funktioniert Relative Strength Index (RSI) für Kryptowährungen

Der RSI wird in einem Bereich zwischen 0 und 100 gemessen. Er wird berechnet, indem die durchschnittlichen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum (üblicherweise 14 Perioden) ermittelt werden.

Interpretation des Relative Strength Index (RSI) für Kryptowährungen

Ein RSI-Wert über 70 deutet oft darauf hin, dass ein Asset überkauft sein könnte, während ein Wert unter 30 eine überverkaufte Situation anzeigt. Im Kryptowährungshandel wird häufig ein 14-Tage-RSI verwendet, aber auch 7-Tage- und 25-Tage-RSI sind gebräuchlich, je nach Handelsstil und Zeithorizont.

Wenn der Preis eines Assets neue Höchststände erreicht, während der RSI diese Bewegung nicht bestätigt und niedrigere Höchststände ausbildet, spricht man von einer bearishen Divergenz, die oft ein Verkaufssignal ist. Umgekehrt gilt eine bullische Divergenz als Kaufsignal.

Ein weiteres Muster ist die sogenannte Swing-Rejection. Hierbei wird der RSI als überkauft oder überverkauft betrachtet und kehrt dann in die neutrale Zone (zwischen 30 und 70) zurück. Dies kann als Kauf- oder Verkaufssignal interpretiert werden, abhängig von der Richtung des Swings.

Stärken und Schwächen des Relative Strength Index (RSI) für Kryptowährungen

Die Stärke des RSI liegt in seiner Fähigkeit, schnell überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Die Schwäche ist, dass er in einem stark Trend irreführende Signale liefern kann.

On-Balance Volume (OBV) für Kryptowährungen

On-Balance Volume (OBV) ist ein Indikator, der das Handelsvolumen mit Preisbewegungen kombiniert, um den Geldfluss in oder aus einem Asset zu messen.

Wie funktioniert das On-Balance Volume (OBV) für Kryptowährungen

Der OBV wird berechnet, indem das Volumen eines Handelstages zum kumulierten Wert des OBV des vorherigen Tages addiert wird, wenn der Preis steigt. Fällt der Preis, wird das Volumen des Tages vom OBV abgezogen.

Interpretation des On-Balance Volume (OBV) für Kryptowährungen

Sollten OBV und Preis gleichzeitig steigen oder fallen, wird dies als positiv bzw. negativ interpretiert. Das OBV ist oft ein Frühindikator für zukünftige Preisbewegungen. Übliche Intervalle für die OBV-Analyse im Kryptobereich sind 1-Stunden-, 4-Stunden- und 1-Tages-Charts.

Wenn der Preis in einem Aufwärtstrend ist und das OBV ebenfalls steigt, wird dies oft als Bestätigung des Trends angesehen. Umgekehrt gilt: Ein fallender Preis und ein sinkendes OBV können als Bestätigung eines Abwärtstrends gesehen werden.

Wie beim RSI können auch beim OBV Divergenzen als Kauf- oder Verkaufssignale interpretiert werden. Wenn der Preis steigt und das OBV nicht folgt, könnte das ein bärisches Zeichen sein. Wenn der Preis fällt und der OBV stabil bleibt oder steigt, könnte das ein bullisches Signal sein.

Stärken und Schwächen des On-Balance Volume (OBV) für Kryptowährungen

Die Stärke des OBV liegt in seiner Fähigkeit, Preisbewegungen vorwegzunehmen und Trends zu bestätigen. Die Schwäche ist, dass er in Seitwärtsmärkten Fehlsignale ausgeben kann. Ebenso besteht eine fehlende Preissensitivität, da lediglich das Volumen und die Richtung, jedoch nicht die Größe der Bewegung berücksichtigt wird.

Praktische alle wichtigen Trading-Indikatoren auf einmal und 24/7 überwachen

