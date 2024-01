Deflationärer & KI-basierter Meme-Coin sorgt für Aufsehen: Vorverkauf von Scotty the AI explodiert in Phase 1 auf 100.000 US-Dollar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Scotty the AI ($SCOTTY), ein deflationärer, auf KI-basierter Meme-Coin, sorgt weiterhin für Aufsehen, da Investoren sich zunehmend als Early Adopter im Ökosystem positionieren.

$SCOTTY ist ein gemeinschaftseigenes, steuerfreies Ökosystem, das sich auf KI konzentriert.

Das Projekt soll Erkenntnisse zum Schutz der Integrität der Kryptowelt liefern. Dafür verfügt es über eine Reihe von Produkten, die der Community wertvolle Einblicke in zukünftige Trends bieten.

Der Vorverkauf hat bereits einen fulminanten Start hingelegt, da die Anleger eine baldige 10-fache Rendite erwarten.

Der Vorverkauf für „Scotty the AI“ startet mit 100.000 US-Dollar

Der Vorverkauf für „Scotty the AI“ startet auf einem soliden Fundament, nachdem in der ersten Phase über 100.000 US-Dollar gesammelt wurden, was den wachsenden Hype und die Dynamik des Spiels unterstreicht.

Der KI-zentrierte Meme-Coin kombiniert künstliche Intelligenz mit einem tiefen Verständnis der Blockchain-Technologie, um als Hüter der Geheimnisse im Krypto-Universum zu dienen.

Das Projekt nutzt zwei der heißesten Trends im Kryptosektor – KI und Meme-Coins. Durch die Kombination beider Trends sind Anleger davon überzeugt, dass die Plattform nach dem Vorverkauf möglicherweise schnelle 10-fache Renditen erzielen kann.

Worum geht es bei Scotty, der KI?

Die Prämisse des Projekts besteht darin, durch die KI-Integration die Art und Weise zu revolutionieren, wie die Community Sicherheit, Betrugserkennung und Wissenserkundung wahrnimmt, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Das Projekt basiert auf dem Scottish Terrier, einer Rasse, die für überlegene Intelligenz und leidenschaftliche Loyalität bekannt ist. Das Meme verkörpert die Ziele des Projekts, da es durch KI-Erkenntnisse zu Fortschritten im Blockchain-Sektor beitragen soll.

Eines der Hauptziele von Scotty the AI ist es, sich als vertrauenswürdige Stimme in der Krypto-Community zu etablieren. Anschließend beabsichtigt Scotty the AI, hochmoderne KI-gestützte Lösungen für seine Hauptziele bereitzustellen: Verbesserung der Sicherheit, Betrugserkennung und Risikominderung in Blockchain-Ökosystemen.

Das Projekt spricht puristische Befürworter der Kryptowährung an, da das Team darauf bestanden hat, keine Token für sich selbst zu reservieren. Dies macht das neue Krypto-Projekt zu einem von der Gemeinschaft getragenen Unterfangen. Darüber hinaus hat das Team darauf geachtet, keine Token-Steuern einzuführen, um seinem reinen Blockchain-Ethos gerecht zu werden.

Die KI-Algorithmen hinter dem Projekt werden strengen Prüfungen durch erfahrene Blockchain-Entwickler unterzogen, die sich auf die Prüfung von Codes spezialisiert haben, um Schwachstellen zu identifizieren und eine robuste Sicherheitspraxis zu gewährleisten.

Insgesamt zielt die Plattform darauf ab, eine unterhaltsame und spielerische Atmosphäre für die Web3-Branche zu schaffen und gleichzeitig KI-Technologie zu nutzen, um ein Ökosystem zu schaffen, das seinen Benutzern einen Mehrwert bietet.

Umfangreiche Produktsuite für außergewöhnlichen Nutzen

Das Beste an Scotty the AI ist, dass es über eine Reihe von Produkten verfügt, die der Community durch die durch seine KI gewonnenen Erkenntnisse einen Nutzen bieten sollen.

Eines seiner Flaggschiffprodukte ist Scotty Swap, die Anlaufstelle für den nahtlosen Austausch von Krypto-Token. Der DEX basiert auf KI und stellt sicher, dass alle Trades sicher und optimiert sind, um maximale Gewinne zu erzielen. Die Börse bietet auch Limit-Orders an, die es Händlern ermöglichen, fortschrittliche Handelsstrategien vor dem Markt zu platzieren.

Ein weiteres Produkt der Suite ist Scotty Chat, ein KI-gestützter Krypto-Begleit-Chatbot. Durch die Interaktion mit Scotty Chat erhalten Benutzer wertvolle Einblicke und Analysen in die Kryptobranche.

Darüber hinaus bietet die Staking-Funktion von Scotty the AI $SCOTTY-Inhabern die Möglichkeit, ihre ungenutzten Vermögenswerte zu nutzen und Zinsen für ihre Bestände zu verdienen. Die Staking-Prämien werden mit einem Satz von 82,5 $SCOTTY pro ETH-Block verteilt, der über einen Zeitraum von drei Jahren zahlbar ist und proportional zum Betrag der eingesetzten $SCOTTY bestimmt wird.

Schließlich beabsichtigt Scotty the AI auch die Einführung einer eigenen proprietären Blockchain, die nach ihrer Einführung die Sicherheit und Skalierbarkeit in der Branche neu definieren wird.

Jetzt positionieren, bevor die Preise steigen

Der Vorverkauf für $SCOTTY bietet den besten Einstiegspreis, um sich als Early Adopter im Projekt zu positionieren.

Die schnelle Erhöhung des 100.000-US-Dollar-Meilensteins zeigt das wachsende Vertrauen der Investoren in das Projekt.

Anleger, die in $SCOTTY investieren möchten, können den Token für 0,005 $ über ETH, USDT oder eine Kartenzahlung über Web3Payments kaufen.

Es ist wichtig, dass beim Vorverkauf eine Strategie steigender Preise zum Einsatz kommt, sodass die Kosten des Tokens in den folgenden Phasen steigen.

Dadurch profitieren diejenigen, die sich früher positionieren, am meisten. Denn diese können zu niedrigeren Preisen einsteigen.

Insgesamt legt $SCOTTY den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2024, indem es zwei der heißesten Branchentrends nutzt und seiner Community wertvollen Nutzen bietet.

