Der Game Changer: Blockchaingames und ihre bemerkenswerte Dynamik

In einer sich schnell verändernden Gaming-Landschaft schafft das Blockchaingaming mit seiner dynamischen Entwicklung einen neuen Standard. Erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag mehr über die beeindruckenden Transaktionsvolumina, die aufstrebenden Netzwerke und die Rolle von Web3-Technologie in diesem spannenden Sektor.

Blockchaingames: Erfolgreiche und aufstrebende Netzwerke

Laut DappRadar haben die weltweit führenden Blockchaingames beeindruckende Transaktionsvolumen im Mai aufgewiesen. Axie Infinity (auf Ronin und Ethereum implementiert) erreichte Transaktionen in Höhe von 93,6 Millionen US-Dollar, während Galactic Arena (auf der Binance Smart Chain erstellt) Transaktionen von 49,7 Millionen US-Dollar verzeichnete.

Obwohl das Handelsvolumen konstant blieb, fiel die Benutzeraktivität im Web3-Gaming-Sektor unter die Höchststände, die während der Boomphasen des Jahres 2022 erreicht wurden. Untersucht man den Gaming-Sektor nach einzelnen Blockchain-Netzwerken, so lassen sich laut Footprint Analytics klare Aktivitätsrückgänge auf den Solana-, Hive- und Celo-Blockchains feststellen.

Web3-Gaming im größeren Kontext des Gaming-Ökosystems

Das Jahr 2022 war ein bedeutendes Jahr für den gesamten Gaming-Sektor, geprägt von großen Deals und Spielveröffentlichungen. Global gesehen, prognostiziert der Finanzdienstleister PWC, dass die Branche bis 2027 stark weiterwachsen wird. Es wird geschätzt, dass es bis 2027 weltweit 3,2 Milliarden Gaming-Benutzer geben wird. Die wichtigsten Bereiche sind Social- und Casual-Gaming.

Zudem ist Blockchain ein wachsender Faktor bei Investitionen im Gaming-Bereich. Drake Star berichtet im Global Gaming Report 2022, dass Blockchain-Deals unter den privaten Platzierungsgeschäften mehr als jeder andere Teilbereich ausmachten.

Herausforderungen und Potenziale des Web3-Gaming

Obwohl das Web3-Gaming bereits erhebliche Risikokapitalinvestitionen erhalten hat, bleibt es ein viel kleinerer Teilsektor als die PC/Console- oder mobile Märkte. Es gibt viele Risikokapitalfirmen, die den Web3.0-Gaming-Raum betreten, die meisten konzentrieren sich auf Seed- oder Frühphasen-Gaming-Projekte.

Hier unterscheidet sich das Web3-Gaming vom Rest des Sektors. Normalerweise erhalten kleinere Spieleentwickler und Indie-Spieleentwickler keine großen VC-Investitionen. Gaming gilt als hochriskante Anlagekategorie, bei der nur ein geringer Prozentsatz der Spiele große Erfolge erzielt. Investitionen in tokenbasierte Web3-Gaming-Projekte unterscheiden sich jedoch aus mehreren Schlüsselgründen von traditionellem Gaming.

Investitionen in Web3-Spiele: Zeichen eines unaufhaltsamen Aufstiegs

Der Mai 2023 war ein bedeutender Monat für Investitionen in Blockchaingaming und Metaverse, wobei laut DappRadar insgesamt 476 Millionen $ für die Gaming-Branche aufgebracht wurden. Mit diesen Zahlen erreichte das bisher in diesem Jahr gesammelte Investment bereits die beeindruckende Marke von $1,6 Milliarden.

Obwohl Memecoins weiterhin im Rampenlicht stehen, wendet sich der Fokus zunehmend dem Gaming-Sektor zu. Die Unterstützung der Regierungen in Peking, Hongkong und Japan verstärkt diesen Trend und untermauert die Rolle der Web3-Technologie als unvermeidlicher Weg in die Zukunft der Internetindustrie.

Die Macht von Web3: Das Aufkommen von Blockchaingames auf iOS

Die Stärke des mobilen Gamings ist unbestreitbar, mit 248,4 Milliarden Umsatz und mehr als 1,7 Milliarden aktiven Spielern im Jahr 2022. Ein bedeutender Anteil davon – genauer gesagt 58 % – wird von iOS-Games dominiert.

Hier setzen Web3-Games an, die trotz der historischen Zurückhaltung von Apple gegenüber NFTs, erheblichen Zulauf finden. Trotz der Einschränkungen von Apple sind Web3-Spiele wie NFL Rivals, Cross The Ages und Axie Infinity gelungen, ein Gaming-Erlebnis zu schaffen, das sowohl die Anziehungskraft von Web2-Gamern als auch das Asset-Ownership durch Web3-NFTs vereint.

Sui: Eine neue Blockchain mit Zukunft

Sui, eine brandneue Layer-1-Blockchain, hat eine auffallende Bewertung. Seit dem Start des Hauptnetzwerks am 3. Mai ist sein Token bereits unter den 100 größten Tokens der Welt. Der Sui-Token wird derzeit für 0,75 US-Dollar gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von 455 Millionen US-Dollar.

Sui hat laut der offiziellen Website bereits 68 Projekte in seinem Verzeichnis und über 100 stehen angeblich kurz davor, auf der auf Rust basierenden Blockchain zu starten. Besonders bemerkenswert ist, dass von den 58 neuen Games aus dem Mai 11 von SUI stammen. Das Team hinter der Blockchain, Mysten Labs, sammelte während einer Series-B-Finanzierung 300 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar.

Fazit: Eine vielversprechende Zukunft

Der Optimismus der Investoren in der Blockchaingaming-Branche bleibt trotz der Herausforderungen unerschütterlich. Mit den hohen Investitionsvolumina ist die transformative Kraft des Blockchaingaming unbestreitbar. Die fortschreitende Innovation, strategische Partnerschaften und starke Investitionen versprechen, das Wachstum der Branche zu fördern und ihre Marktstellung zu stärken. Es ist klar, dass das Blockchaingaming, obwohl es noch in den Kinderschuhen steckt, eine glänzende Zukunft hat. Das Potenzial ist erstaunlich, und es wird spannend sein zu sehen, wie sich diese aufregende Industrie weiterentwickelt.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.