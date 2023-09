Der September ist ein verrückter Monat für Krypto-Anleger. 💙 Wir kennen die Hintergründe!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Schon 1984 gab es ein wirklich sehr interessantes Interview mit F.A. Hayek, einem österreichischem Ökonom, der seiner Zeit wohl damals weit voraus war. Natürlich hat er nicht ahnen können, dass viele Jahre später ein bisher unbekannter Entwickler mit dem Synonym Satoshi Nakamoto für eine Revolution im Finanzwesen sorgt.

Doch schon damals war sich der Ökonom sicher, dass staatlich reguliertes Geld keine dauerhafte Lösung sein könne.

Hayek: Die Regierungen missbrauchen meist ihre Macht und drucken nur Geld.

Schon 1984 forderte er die Denationalisierung des Geldes

FTX-Crash scheint weitestgehend verarbeitet

Liquidität verschiebt sich von Altcoins zu Meme-Coins

$SONIK Coin beendet in wenigen Stunden den Pre-Sales

$WSM noch 20 Tage für 0,0337 $ erhältlich

Verrückte Welt, in der wir leben, oder was meinen Sie? Schauen wir uns die Finanzwelt an, in der man über Nacht Millionär und auch Milliardär werden kann und gleich in der nächsten Nacht alles wieder verlieren kann.

Eine solche Reise hat Sam Bankman-Fried hinter sich, der nach dem kometenhaften Aufstieg und Krypto-Wunderkind Milliarden von Kundengeldern veruntreut hat.

F.A. Hayek: Vergessen wir traditionelles Geld, vergessen wir klassische Banken. Auch das Papiergeld oder Münzen werden nicht überleben. Lasst uns ein offenes System kreieren, dass Geld abbilden kann. Ich glaube, wir werden erst dann wieder gutes Geld haben, wenn wir die Verantwortung dafür aus den Händen der Regierung nehmen.

Offensichtlich auch aus Überforderung, aber dennoch mit genug krimineller Energie, dass er sich zusammen mit anderen vor einem US-Gericht dafür verantworten muss.

Der Krypto-Monat September im Überblick

Doch kommen wir zurück in die Gegenwart, der September hat gerade begonnen und läutet so etwas wie den Krypto-Herbst ein. Was dürfen Anleger von diesem Monat erwarten? Im Krypto-Monat September geht es einerseits ruhig und mit geringer Volatilität zu.

Andererseits verschieben sich gerade hohe Summen Liquidität in den Meme-Markt. Was sich sonst noch so tut, haben wir für Sie zusammengefasst.

$SONIK Coin beendet Pre-Sales in wenigen Stunden

Der ultraschnelle, blaue Igel aus den Videogames der SEGA-Reihe Sonic the Hedgehog war Vorbild für den Entwurf eines einzigartigen Meme-Coins. Neben Verfilmungen und Merchandise entstand rund um die Comic-Figur eine große Fangemeinde.

Der Name ist dabei ein Hinweis auf die Schallgeschwindigkeit, mit der sich der beliebte Comic-Igel durch die digitalen Welten bewegt. Adaptiert an diese Vorlage entstand nun ein Meme-Coin mit dem Namen Sonik Coin.

Der blaue Igel gewährleistet den hohen Wiedererkennungswert und die lukrativen Staking-Rewards, das Interesse der Anleger. Diese stammen ausschließlich aus dem Privatsektor, vielfach sind es absolute Neueinsteiger und Anfänger, die in den Pre-Sales von Sonik Coin investiert haben.

Kryptowährung Sonik Coin Kürzel $Sonik Blockchain Ethereum Token Supply 299.792.458.000 Start August 2023 $SONIK Preis aktuell 0,000014 $ Kategorie Meme-Coin Staking Speed-2-Stake Staking-Rewards Tokenburn Trading Uniswap Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR

$SONIK Coin ist der native Utility-Token des Meme-Coins, der im Protokoll gesperrt werden kann. Das Krypto-Staking ist eine der beliebtesten Methoden für den Aufbau eines passiven Einkommens geworden. Mit der Veröffentlichung des Staking-Dashboards gelang den Entwicklern ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar.

Doch zunächst geht es um den niedrigen Preis für den $SONIK-Token im Vorverkauf. Nur noch rund 12 Stunden findet dieser statt. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, wenn Sie auch von dem günstigen Preis von derzeit nur 0,00014 $ profitieren wollen. Mit Stake-2-Speed können Sie die gekauften Token direkt ins Staking legen und müssen dafür nicht das Ende des Vorverkaufs abwarten.

Gesamt 299.792.458.000 Pre-Sales 50 % Staking 40 % Liquidity 10 %

Das gewährleistet eine besonders hohe Beteiligung an den ausgeschütteten Staking Rewards, für die die Entwickler 40 % aller Token vorgesehen haben. Für den Vorverkauf wurden 50 % der Token ausgeschüttet, die verbleibenden 10 % gehen in die Liquidität.

Der Token Launch findet auf Uniswap statt, wo der $SONIK Coin bequem gegen Fiat oder andere Kryptowährungen getauscht werden kann.

Wer sich gegen das Stake-2-Speed Konzept entschieden hat, muss 7 Tage über das Ende des Pre-Sales hinaus, auf die Freigabe der gekauften Token warten. Anschließend entscheiden die Anleger dann, ob sie:

$SONIK Coin nun ins Staking geben und für 4 Jahre sperren

$SONIK Coin ins Depot legen und HODLen oder

$SONIK Coin auf Uniswap traden bzw. tauschen

Wall Street Memes kurz vor Token Launch

Noch rund 3 Wochen können Sie bei Wall Street Memes einsteigen. Der Meme-Coin übertrifft bisher alle Erwartungen und konnte bereits über 26 Millionen US-Dollar einsammeln. Eine wichtige Hürde auf dem Weg zu einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar ist damit genommen.

Beachten Sie, dass bereits mehr als ¼ dieser Zielsumme zur Verfügung steht und noch ist Zeit, dass Anleger in den Token investieren.

Kryptowährung Wall Street Memes Kürzel $WSM Blockchain Ethereum Token Supply 200.000.000.000 Start 25.05.2023 $WSM Preis aktuell 0,037 $ Kategorie Meme-Coin Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading Q4/23 Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR Community über 1,1 Millionen Follower Branding eigener Merch-Shop Ziel 1 Milliarde $ Marktkapitalisierung Strategie langfristig, HODLen

Auch Wall Street Memes hat sich für das Staking der Token entschieden und jüngst ein innovatives Staking-Dashboard veröffentlicht. Jeder Anleger kann darauf in Echtzeit die Daten verfolgen. Dazu gehören unter anderen:

Die Anzahl der gesamten Token im Staking-Pool

Die Anzahl der eigenen Token, die im Protokoll gesperrt sind

Die zu erwartenden Staking-Rewards für den gesamten Pool

Die Höhe der eigenen Staking-Renditen, die zu erwarten sind

Wall Street Memes vereint bereits eine sehr große Gemeinschaft aus Anlegern und Unterstützern auf den sozialen Medien um sich. Die mehr als 1,1 Millionen User tragen natürlich dazu bei, dass die vom Projektteam veröffentlichten Memes jedes Mal für extrem hohe Viralität sorgen. Diese Reichweite gehört zu den Stärken des Geschäftsmodells, das für Anleger zahlreiche finanzielle Anreize bereithält.

Dementsprechend positiv fällt auch die Kursprognose für den nativen Utility-Token von Wall Street Memes, $WSM, aus.

Jahr Durchschnittlicher Kurs Gründe 2023 0,0633 $ DEX und CEX Listing 2024 0,6500 $ Bitcoin Halving und Bitcoin ETFs 2025 1,0000 $ Kapital wandert von DOGE, SHIB und PEPE ab 2026 1,3500 $ Staking-Rewards werden ausbezahlt 2027 1,6000 $ Konsolidierung des Meme-Marktes 2028 1,8500 $ Web 3.0 und Metaverse kommen 2029 1,9500 $ Neue Funktionen veröffentlicht 2030 2,0000 $ Memes Teil der Internetkultur Web 3.0

Die nächsten Jahre sehen rosig aus, wenn man sich die Kurs Prognose von Wall Street Memes näher ansieht. Das gilt auch für den $SONIK Coin, der Prognosen nach in wenigen Jahren bis auf rund 19 € ansteigen könnte.

Diese und weitere Aspekte in beiden Meme-Coins (Wall Street Memes und Sonik Coin) überzeugen die Anleger. Am Altcoin-Markt gibt es tatsächlich derzeit wenig Informatives oder wirklich Spektakuläres zu verkünden.

Die Kryptowelt scheint gebannt auf die SEC zu blicken und auf deren Urteil, wie es jetzt mit den Anträgen auf Bitcoin-ETFs weitergeht. Institutionelle Anleger stürzen sich dann höchstwahrscheinlich auf die börsengehandelten Spot-ETFs für den Kryptosektor.

Es wird erwartet, dass, wenn die Genehmigungen tatsächlich erfolgen sollten, alle derzeit 16 eingereichten Anträge in einem Vorgang genehmigt werden.

Bei Wall Street Memes steht auch derzeit ein lukrativer AirDrop zur Verfügung, für den Anleger lediglich sieben einfache Schritte ausführen müssen. Anschließend sind diese Anleger automatisch im Topf für die Verlosung von 5 x 10.000 $ im Gegenwert des $WSM-Tokens.

Schritt #1 Der Discord Community von Wall Street Memes beitreten Schritt #2 Dem Wall Street Memes auf Twitter folgen Schritt #3 Die Webseite von Wall Street Memes besuchen Schritt #4 Der Gruppe von Wall Street Memes in Telegram beitreten Schritt #5 Die Seite von Wall Street Memes in Instagram besuchen Schritt #6 Den $WSM Token kaufen Schritt #7 Beleg für den Token Kauf anfordern

Fazit: Gleich zwei große Ereignisse stehen in diesem Monat an. Zunächst das Ende der einzigen Pre-Sales-Phase von Sonik Coin, einem Igel-Meme mit berühmten Vorbild. In knapp 3 Wochen kommt es dann zum endgültigen Ausverkauf der Pre-Sales Token von Wall Street Memes. Der Meme-Coin lieferte bisher überragende Ergebnisse und wird von Experten als heißester Kandidat auf den Meme-Thron gewertet. Noch können Anleger in beide Coins investieren.