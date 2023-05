Deutsche 💶 Investoren 🏦 bullish 🐂 auf diese AI-Token 🪙! Das sind die Hintergründe!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verf├╝gung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erh├Ąlt CryptoPR unter Umst├Ąnden eine Provision ÔÇô ohne dass f├╝r Sie Kosten entstehen. F├╝r Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Deutsche Investoren bullisch auf diese AI-Token ! Das sind die Hintergr├╝nde!

B├Ąren und Bullen, b├Ąrisch und bullisch: Die beiden Tiere begleiten uns an den Finanzm├Ąrkten und verdeutlichen eine bestimmte Marktstimmung. Sie sind nicht standardisiert. Stellvertretend bedeutet der Bulle einen aufstrebenden Markt mit guter Anlegerstimmung. Der B├Ąr steht genau f├╝r das Gegenteil, und zwar f├╝r fallende Kurse und schlechte Stimmung unter den Investoren.

Wenn deutsche Investoren also bullisch auf ein Asset sind, dann sind die in Kauflaune und glauben an ├╝berdurchschnittliches Wachstumspotenzial. So auch bei diesen AI-Token, die wir Ihnen hier n├Ąher vorstellen.

Bullenmarkt und bullishe Stimmung um AI-Token

AI-Token sind Kryptow├Ąhrungen, die KI verwenden

K├╝nstliche Intelligenz unterst├╝tzt Krypto-Trader

Hauptaufgabe von KI ist die Datenanalyse

Verwendung auch f├╝r Trading Terminal und Meme Generator

H├Ąndler und Anleger treffen fundierte Entscheidungen

F├╝r Benutzer und Token Inhaber von yPredict geht es vor allem um bessere Handelsentscheidungen und effizientere Strategien zum Traden mit Kryptow├Ąhrungen. Sie nutzen die Plattform zuk├╝nftig, um Vorhersagen und Prognosen auf Basis von K├╝nstlicher Intelligenz zu erstellen.

Die Analysen bei yPredict werden von den Algorithmen und den Datenmodellen automatisch und basierend auf Echtzeit-Informationen und News erstellt.

yPredict ist eine Multi-Purpose-Plattform, denn sie widmet sich dem gesamten Bereich des Web 3.0. Als zentrale Stelle ist die Verwaltung aller Schnittstellen im Web 3.0 m├Âglich, ohne das ein Wechsel der Plattformen oder Apps erfolgen muss. Nahtloses Web 3.0 Vergn├╝gen beinhaltet folgende Bereiche und M├Ąrkte:

Intelligente Handelssignale f├╝r Trader Sentiment Analysen f├╝r Marktstimmung Technische Indikatoren KI erkennt +25 Chartmuster Dezentraler Marktplatz DEX Staking mit Rewards Play-2-Earn Gaming Hub Learn-2-Earn Educational Hub

Das bedeutet, es steht auch Gamern und Anf├Ąngern der Web in die Welt von Kryptow├Ąhrungen, Trading und Web 3.0 zur Verf├╝gung. Sie alle brauchen nur eine Plattform, auf der sie sich mit Datenanalysten, H├Ąndlern, Investoren und Kleinanlegern austauschen k├Ânnen. Wie die meisten Projekte am Kryptomarkt ist auch yPredict ein Projekt mit starker Beteiligung der Community.

Daher haben die Entwickler das Abo-Modell in seiner urspr├╝nglichen Form leicht abgewandelt. Von jedem neuen Abonnenten gehen 10 % der Einschreibegeb├╝hr zur├╝ck an die Token Inhaber. Sie profitieren also direkt vom Wachstum der Plattform und des ├ľkosystems.

Dar├╝ber hinaus ist das Staking auf yPredict sehr attraktiv ausgestaltet, denn es bietet neben dem klassischen Modell aus Stake und Rewards den Aspekt der integrierten Swap-Geb├╝hren. F├╝r jede Transaktion in Form von Token Tausch auf yPredict wird den Benutzern eine kleine Geb├╝hr berechnet. Die Tauschgeb├╝hr geht jedoch in den Staking Pool und wird ├╝ber die Rewards anteilig an die Staker ausbezahlt.

Pre-Sales Preis in $ Wert in % Auto. Wertzuwachs in % Phase 1 0,0360 100 Phase 2 0,0375 4,17 Phase 3 0,0389 8,06 Phase 4 0,0500 38,89 Phase 5 0,0700 94,44 Phase 6 0,0900 150,00 Phase 7 0,1000 177,78 Phase 8 0,1100 205,56 Listing 0,1200 233,33

Au├čerdem steht der Listing Preis des Token beim ersten Launch bereits fest, was f├╝r eine automatische Wertsteigerung f├╝r Anleger sorgt.

Wenn Elon Memes pushed

Memes liegen im Trend, das war schon vor ein paar Jahren so. Jedoch haben sie mit der zunehmenden Akzeptanz von Kryptow├Ąhrungen die Dogecoin an Bedeutung gewonnen. Unterst├╝tzt wurde ihr rasanter Aufstieg aber auch von ber├╝hmten Pers├Ânlichkeiten wie Elon Musk oder Donald Trump. Diese finden Sie ├╝brigens auch bei Love Hate Inu, einem Blockchain-basierten Abstimmungstool.

Wenn Elon Musk seine eigene Plattform Twitter daf├╝r benutzt, f├╝r den ein oder anderen Marketing-Coup im Krypto- oder Meme-Sektor zu sorgen, dann freuen sich die Entwickler. Vielleicht steckt er auch h├Ąufig selbst hinter den Projekten, wer wei├č das schon. Jedenfalls sind Memes ein wirksames Mittel zur Kommunikation, f├╝r das Marketing und vor allem f├╝r Influencer geworden.

AiDoge erzeugt Memes f├╝r Content Creator

Influencer, Content Creator, Coaches, Speaker oder clevere Benutzer: Sie alle k├Ânnen mit dem Meme Generator von AiDoge f├╝r Aufsehen und auch Einnahmen sorgen. Mit der Eingabe weniger W├Ârter erstellt die K├╝nstliche Intelligenz der AiDoge Plattform aktuelle und relevante Memes. Diese geh├Âren dann dem jeweiligen Benutzer und k├Ânnen von ihm frei verwendet werden.

Mit dem Posten von Memes auf sozialen Plattformen lassen sich vielf├Ąltige Wirkungen erzielen. Die Ziele, die die Benutzer von AiDoge daf├╝r im Blick haben, sind sehr unterschiedlich. Dazu geh├Âren diese Aspekte besonders h├Ąufig:

Den $Ai-Token kaufen, halten und Renditen erwirtschaften

Auf den Kursverlauf des $Ai-Coins kurzfristig spekulieren

Den Utility-Token f├╝r den Zugang zur AiDoge Plattform nutzen

Die Credits kaufen, um Memes zu generieren

Zus├Ątzliche Einnahmequelle f├╝r Influencer

Neues Gesch├Ąftsmodell f├╝r Marketingagenturen

Speaker und Coaches verwenden Memes f├╝r mehr Aufmerksamkeit

Bezahlte Content Creator erhalten KI-Tool der neuesten Generation

Wie funktioniert der Meme Generator?

Der Ablauf zur Generierung eigener Memes ist auf AiDoge denkbar einfach. Der Prozess wurde von den Entwicklern so gestaltet, dass auch Anf├Ąnger und Nutzer ohne┬á Vorkenntnissen den Anweisungen folgen k├Ânnen.

$Ai-Token im Vorverkauf kaufen Auf Ende des Pre-Sales warten Wallet mit Webseite verbinden Token gem├Ą├č Benachrichtigung anfordern Auf der Plattform anmelden $Ai-Token gegen Credits tauschen Gew├╝nschten Kontext eingeben Anweisungen folgen Ergebnis freigeben oder von vorne anfangen

Zus├Ątzlich gibt es auch die M├Âglichkeit, das entworfene Meme der Community zur Abstimmung vorzustellen. ├ähnlich wie bei Love Hate Inu k├Ânnen Benutzer und Eigent├╝mer des Meme anteilig an den Abstimmungsgeb├╝hren beteiligt werden. Das bedeutet, hier steht eine extra Einnahmequelle zur Verf├╝gung. Das hier die deutschen Investoren bullisch reagieren, d├╝rfte an den vielen aufgez├Ąhlten Funktionen und M├Âglichkeiten liegen.

Die automatische Wertsteigerung von yPredict ist auch bei AiDoge integriert. Insgesamt stehen 20 Pre-Sales an, die H├Ąlfte davon, 10 Phasen, sind ausverkauft bzw. gerade live.

Pre-Sales Tokenpreis $ Wert Autom. Wertzuwachs in $ Phase 1 0,0000260 100 Phase 2 0,0000264 1,54 Phase 3 0,0000268 3,08 Phase 4 0,0000272 4,62 Phase 5 0,0000276 6,15 Phase 6 0,0000280 7,69 Phase 7 0,0000284 9,23 Phase 8 0,0000288 10,77 Phase 9 0,0000292 12,31 Phase 10 0,0000296 13,85 Phase 11 0,0000300 15,38 Phase 12 0,0000304 16,92 Phase 13 0,0000308 18,46 Phase 14 0,0000312 20,00 Phase 15 0,0000316 21,54 Phase 16 0,0000320 23,08 Phase 17 0,0000324 24,62 Phase 18 0,0000328 26,15 Phase 19 0,0000332 27,69 Phase 20 0,0000336 29,23

AiDoge konnte schon ├╝ber 6,7 Millionen USD im Pre-Sales generieren. Diese Summe ist gigantisch und wirkt noch ├╝berzeugender, wenn man bedenkt, dass es sich bei den Anlegern ausschlie├člich um Anf├Ąnger und Kleinanleger handelt. Das liegt auch daran, dass der Token Preis besonders g├╝nstig von den Entwicklern angesetzt wurde. Derzeit befindet sich das Projekt in Phase 10 mit einem Preis von 0,0000296 $ pro $AiDoge-Coin.

Fazit: 9 Vorverkaufsphasen sind bei AiDoge bereits vollst├Ąndig ausverkauft und haben f├╝r Einnahmen von ├╝ber 6,7 Millionen USD gesorgt. Bei yPredict sieht es ├Ąhnlich gut aus. Das Projekt befindet sich gerade in Phase 5 von insgesamt 8 Pre-Sales. Der YPRED-Token kostet derzeit nur 0,0700 $. Beide Projekt beweisen die St├Ąrke des Marktes und das gro├če Interesse der Investoren aus Deutschland. Schlie├člich ist das die Zielgruppe, die beide Entwickler Teams f├╝r ihre Projekte gew├Ąhlt haben.

