Deutscher Fond verliert Milliarden! 🚨 Anleger wechseln immer häufiger in den Kryptomarkt. Das sind die Details zum Kapitalabfluss bei Flossbach von Storch!

Die Finanzm√§rkte ver√§ndern sich, nicht nur hierzulande, sondern weltweit. Es sind Herausforderungen aufgetreten, die es so vor Bitcoin nicht gab. Ein wesentlicher Punkt bei den Ver√§nderungen ist der Kapitalfluss. Klassische Anlageformen haben an Attraktivit√§t eingeb√ľ√üt. Nicht zuletzt auch durch die Wende in der Zinspolitik.

Selten erhalten Anleger und die √Ėffentlichkeit Einblick in die Auswirkungen, die das Aufkommen von Kryptow√§hrungen mit sich brachten. Doch jetzt gibt es bei einem der gr√∂√üten deutschen Fondsanbieter klare Zahlen. Und die belegen, dass die Anleger ihr Geld inzwischen lieber woanders anlegen.

Flossbach von Storch wurde 1998 gegr√ľndet, ist an der B√∂rse notiert

Betreutes Verm√∂gen liegt bei √ľber 80 Milliarden Euro

Abfluss in den ersten 6 Monaten des Jahres besonders hoch

Beliebter Fonds verliert 1 Milliarde Euro Einlagen

Kapitalzufl√ľsse in den Kryptomarkt steigen indes

Fonds-Ratingagentur Morningstar Direct zeigt Kapitalabfluss

Auch wenn sich Fondsmanager und Gr√ľnder Dr. Bert Flossbach bem√ľht, den von der Fonds-Ratingagentur aufgedeckten Kapitalabfluss auf die Zinswende alleine zu begr√ľnden, zeigt das Verlust dennoch die Entwicklungen am Finanzmarkt sehr deutlich. Der Multiple-Opportunities-Fonds von Flossbach von Storch verlor netto in den ersten sechs Monaten des Jahres laut den Daten mehr als eine Milliarde Euro, berichtet ntv.

https://www.finanzen.net/fonds/performancechart/flossbach-von-storch-multiple-opportunities

Der Fonds ist in Deutschland einer der beliebtesten Publikumsfonds, weshalb die Zahlen gro√üe Aufmerksamkeit erzielten. Auch andere Zahlen, die exklusiv Capital vorliegen sollen, belegen, dass das K√∂lner Unternehmen mit massivem Kapitalabfluss zu k√§mpfen hat. Dem Kapitalabfluss stehen Nettozufl√ľsse von 905 Millionen Euro in den Fonds gegen√ľber, weswegen netto dann ‚Äěnur‚Äú noch 340 Millionen Euro von Anlegern abgezogen wurden.

Zinsen alleine sind wahrscheinlich nicht der Grund

Das Managen von Anlegerkapital ist derzeit f√ľr Publikumsfonds herausfordernd. Bevor die Zinsen durch die Zentralbank angehoben wurden, hatten Investoren reichlich Geld in Fonds investiert. Dabei handelt es sich vor allem um Privatanleger. Laut dem deutschen Fondsverband BVI flossen im M√§rz letzten Jahres insgesamt 2,7 Milliarden Euro aus den f√ľr Privatanleger aufgelegten Publikumsfonds, so berichtete das Handelsblatt im vorherigen Jahr.

Der Abfluss trifft vor allem Fonds, die in Aktien investiert sind. Die sogenannten b√∂rsengehandelten Indexfonds ETFs mit Aktien waren f√ľr einen Gro√üteil der Abfl√ľsse verantwortlich. In Zeiten hoher Inflation verlieren Anleger real, also nach Abzug der Geldentwertung, Kapital und entscheiden sich daher f√ľr lukrativere Anlageformen, wie beispielsweise Zertifikate, Festgeld oder Kryptow√§hrungen.

Es ist ein offenes Geheimnisse, dass Anleger bef√ľrchten, dass sich die schwierige Lage an den globalen M√§rkten auch auf das Fondsgesch√§ft durchschlagen k√∂nnte. Zudem sind mit dem Aufkommen neuer Anlageformen interessante Handelsoptionen entstanden.

Rund 40 % der befragten Anbieter offener Immobilienpublikumsfonds beurteilen ihre Lage in diesem Jahr weiterhin als gut. Indes ist eine deutliche Verschiebung in Richtung einer neutralen Einsch√§tzung (47 %) erkennbar. 14 % der Teilnehmer sch√§tzen ihre Lage f√ľr dieses Jahr bereits als unbefriedigend oder schlecht ein. Das ist im Vergleich zur Vorjahres-Umfrage eine klare Verschlechterung der Branchenstimmung. Scope Goup

Insgesamt mehren sich die Kapitalabfl√ľsse aus den deutschen Fonds, auch wenn deren verwaltetes Verm√∂gen noch immer sehr hoch ist. Alleine bei Flossbach von Storch werden mehr als 80 Milliarden Euro an Kundengeldern verwaltet. Solange sich die Zinsen im niedrigen Bereich oder gar bei null bewegten, waren Fonds die erste Wahl deutscher Anleger. Doch mit den gestiegenen Zinsen sind Investoren auch zu h√∂heren Risiken bereit, wenn sie daf√ľr h√∂here Renditen erhalten.

Fondsgesellschaften tun sich mit Krypto noch schwer

Flie√üt weiterhin Geld aus den traditionellen Fonds ab und wird in den Kryptomarkt investiert, m√ľssen sich die Fondsgesellschaften wohl oder √ľbel intensiver mit dem Kryptomarkt besch√§ftigen. Der Fondsverband BVI hat dazu einen Praxisleitfaden in Auftrag gegeben, um zu zeigen, wie die neuen Anlagem√∂glichkeiten f√ľr Fondsanbieter erschlossen werden k√∂nnen.

Der Erwerb von Kryptoanlagen wirft f√ľr Fondsgesellschaften noch einige praktische Fragen auf. Offen ist beispielsweise, wie Kryptowerte in die aktuellen Anlagevorschriften f√ľr regulierte Spezialfonds-Anleger integriert werden k√∂nnen, um auch ihnen die neuen Anlagem√∂glichkeiten zu erschlie√üen. Das gilt insbesondere f√ľr Anleger, die direkt oder indirekt der Anlageverordnung unterliegen. BVI

Seit letztem Jahr können Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen in Kryptowerte investieren. Dazu gehören aber keine Publikumsfonds oder regulierte Spezial-Fonds.

Der BVI will sich daf√ľr einsetzen, dass dies zuk√ľnftig m√∂glich ist. Das wird auch Zeit, k√∂nnte man meinen. W√§hrend sich die Zust√§ndigen mit Leitf√§den und regulatorischen Fragen besch√§ftigen, schichten vor allem Privatanleger ihr Depot um und nehmen dabei immer h√§ufiger auch Coins mit Potenzial auf. Dazu k√∂nnten auch diese Krypto Pre-Sales geh√∂ren:

Der Anti-Kapitalismus-Coin von Wall Street Memes nimmt es mit Humor und widmet sich den Gef√ľhlen der Anleger, die bei den lukrativsten Anlageformen bisher au√üen vor blieben. Der Meme-Coin hat bereits √ľber 25 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingenommen, der native Utility-Token steht kurz vor dem Token Launch und ist noch wenige Tage f√ľr 0,0334 $ erh√§ltlich. Durchschnittlich 61 % Jahresrendite k√∂nnen Anleger bei XRP20 erhalten. Der Ripple-Nachfolger hat seinen Vorverkauf gerade beendet und kostet derzeit 0,000092 $. Wer seine Token im Protokoll sperrt, was auch als Staking bezeichnet wird, kann besonders hohe Renditechancen erhalten. Das innovative Konzept wird als Stake-2-Earn bezeichnet.

Fazit: Am deutschen Fondsmarkt herrscht zwar keine Panik, aber die Zahlen der Ratingagentur haben f√ľr Aufsehen gesorgt. Nat√ľrlich beobachten Fachleute ganz genau, wie sich die Anlagen entwickeln und erkennen darin klare Trends. Vor allem aktiv gemanagte Fonds haben offenbar nicht mehr uneingeschr√§nkt das Vertrauen der Anleger. Die Zinswende hat den Effekt sicherlich noch verst√§rkt, dass Kryptowerte immer beliebter werden. Die Zukunft wird zeigen, wie weit sich die Fondsanbieter am Kryptomarkt etablieren k√∂nnen und wollen.

√úber die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin t√§tig. Ihre langj√§hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptow√§hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um √ľber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzm√§rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptow√§hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen f√ľr Kryptotrader. Ver√∂ffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/