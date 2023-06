Deutschland kämpft mit massiven Kapitalabflüssen ⬇️an den Börsen. Währenddessen fließt mehr 📈 Liquidität in die Krypto Märkte!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Unter 46 Staaten leidet Deutschland am meisten unter dem Kapitalabfluss. Das hat eine Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft IW ergeben. Trotz der Ansiedlungen von Intel oder Wolfspeed meiden immer mehr Investoren den Standort Deutschland. Nirgends war die Differenz aus Zu- und Abflüssen an Investitionen im vergangenen Jahr so hoch wie hierzulande. Gleichzeitig erlebt die US-Industrie einen Boom.

Immer mehr Firmen investieren lieber im Ausland

Intel erhält 10 Milliarden Euro Subventionen für seine Investition

Zahlen sind Warnsignal, Standort Deutschland verliert an Attraktivität

Dramatischer Einbruch der Investitionen aus Europa

Energiepreise und Versorgungssicherheit spielen eine Rolle

Zunehmende Handelshemmnisse sowie US-Subventionen sind mögliche Gründe

Mit dem Inflation Reduction Act (IRA) der USA subventioniert die USA Investitionen mit massiven Kapitalzuflüssen. Durch eine Kombination aus neuen Steuern für Unternehmen, einem verstärktem Steuervollzug sowie Investitionen in den Klimaschutz erwartet die US-Regierung rund 737 Milliarden US-Dollar an neuen Haushaltseinnahmen.

Doch europäische und andere ausländische Unternehmen werden damit benachteiligt. Etwa durch die Kriterien für Steuergutschriften für Elektroautos.

Die EU hat auf die Gefahr durch das milliardenschwere Investitionspaket mit eigenen Investitionsplänen reagiert. Die Inflationsreduzierung der US-Regierung unter Präsident Joe Biden soll zudem die amerikanische Industrie klima- und zukunftsfest machen.

Doch es ist offenbar genau so gekommen wie befürchtet, als es im August 2022 zur Unterschrift des IRA kam. Angesichts höherer Energiepreise in Europa und attraktiver US-Subventionen verliert Deutschland massiv an Kapital in Form von Investitionen in deutsche Unternehmen oder Standorte.

Der IRA umfasst ein Fördervolumen von 369 Milliarden US-Dollar über zehn Jahre für Klimaschutz und Energiesicherheit (US-Senate, 2022), Quelle

Direktinvestitionen aus Europa eingebrochen

Besonders dramatisch sind laut dem IW die Direktinvestitionen aus anderen europäischen Ländern eingebrochen. Sie sanken demzufolge im vergangenen Jahr nach 79 Milliarden Euro im Vorjahr nur noch auf 13 Milliarden Euro in 2022. Als Gründe gibt der IW-Ökonom Christian Rusche die Demografie und die hohen Energiepreise an.

Auf der politischen Ebene schrillen seit Monaten die Warnglocken. Die milliardenschweren Subventionen sind jedoch nicht die einzigen Anreize, die es Deutschland gegenüber den USA so schwer machen. Die USA sind bereits seit Jahren auch aus anderen Gründen für Investoren und Innovationen attraktiv.

Dennoch halten viele Wirtschaftsexperten die Angst vor einer De-Industrialisierung Europas und einer massenweise Abwanderung europäischer Arbeitskräfte in die USA für übertrieben.

Es wird allerdings befürchtet, dass die hohe IRA-Förderung und die protektionistischen Elemente darin für europäische Unternehmen ein starker Anreiz für Produktionsverlagerungen in die USA sein könnten, um dort von den großzügigen Subventionen zu profitieren. Eine solche Investitionsumlenkung mag in Einzelfällen vorkommen. Tatsächlich gibt es Medienberichte über entsprechende Firmenentscheidungen, bei denen in Deutschland geplante Investitionen aufgehoben oder aufgeschoben wurden, etwa mit Blick auf Fabriken zur Batterieproduktion. Quelle

Im Vergleich deutscher Bundesländer mit US-Bundesstaaten nach drei Kategorien zeigte der im November 2022 veröffentlichte Transatlantic Subnational Innovation Competitiveness Index TASICI, dass Deutschland als Innovationsstandort besser abschneidet als die USA. Von insgesamt 96 untersuchten Regionen hierzulande gehören Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Bayern, Hessen und Bremen zu den 10 Spitzenreitern, so die Konrad Adenauer Stiftung in einem Länderbericht.

Weitere Fakten zum Kapitalabfluss

Im Jahr 2022 ist das Kapital vor allem in den Euroraum geflossen, und zwar 60 % so die Deutsche Bundesbank.

Das Kapital wurde vor allem für Beteiligungen an Unternehmen inkl. Neugründungen genutzt.

Frankreich erhielt dabei vor Großbritannien und die Türkei das meiste Geld für Innovationsprojekte.

Die meisten neuen Arbeitsplätze wurden mit fast 7.000 in Polen angekündigt. Vor Frankreich mit 6.000 und Großbritannien mit rund 4.800 neuen Stellen.

US-Unternehmen kündigten nach Investitionen in Deutschland über 10.000 neue Stellen an, gefolgt von chinesischen Investoren mit 4.600 neuen Stellen, die aufgrund der Investitionen hierzulande entstehen sollen.

Investitionen aus Deutschland flossen zum Großteil in die USA, vor Luxemburg, China und Großbritannien.

Die Entwicklung an den Kryptomärkten zeigt das Gegenteil

Der politische Fachkräftemangel wird als einer der wesentlichen Gründe für den Kapitalabfluss aufgeführt. Allein 1,2 Millionen gut ausgebildete und überwiegend hoch qualifizierte Fachkräfte sind 2022 ausgewandert. Viele gehen in die Schweiz oder die USA.

Es gibt vielfach die Meinung, dass deutsche Exporteure handelspolitisch diskriminiert werden. Aber es lohnt sich, die Wirkungen des IRA zunächst genauer zu analysieren.

Die meisten gehen in die Schweiz, Österreich oder die USA. Sie sind jung und gut qualifiziert. pic.twitter.com/i3u7ZL89k4 — Dr. Dr. Rainer Zitelmann (@RZitelmann) June 28, 2023

Erst dann lässt sich sagen, welche Perspektiven Investoren hierzulande eröffnet werden müssen, um ihre Aktivitäten wieder zu verstärken und den Kapitalabfluss zu reduzieren. Liquidität ist ein gutes Stichwort, denn die fließt verstärkt als Gegentrend zum aktuellen Handelskrieg mit den USA auffallend stark in den Kryptomarkt.

In den Vorverkauf von Wall Street Memes sind bereits über 11,12 Millionen US-Dollar geflossen. Die Anleger steigen in den Vorverkauf für derzeit 0,0304 $ ein und stammen vorwiegend aus dem privaten Sektor. Es handelt sich dabei um Kleinanleger und auffällig viele Neueinsteiger, die ihren ersten Schritt ins Krypto-Trading unternehmen.

https://t.co/7vVuuZipKW pic.twitter.com/FfvJGmuLQv — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) June 28, 2023

Auch in Chimpzee fließen derzeit überdurchschnittlich hohe Investitionen aus dem Bereich der Privatanleger. Inzwischen sind schon mehr als 641.000 US-Dollar geflossen. Das Projekt ist erst seit wenigen Tagen online und schon in Phase 6 des Pre-Sales. Derzeit kostet der Utility-Token $CHMPZ nur 0,00067 $.

Fazit: Insgesamt hat Deutschland die Konjunktur- und Energiekrise der letzten Monate meist glimpflich überstanden. Auch wenn es in den USA die Aussicht auf milliardenschwere Subventionen aus dem Inflation Reduction Act gibt, wandern nicht gleich reihenweise die Unternehmen in die USA ab.

Es gibt darüber hinaus auch Reaktionen der EU in Form von Fördermitteln und Steuerrabatten auf das amerikanische Investitionsprogramm IRA. Wie sich der IRA auswirken wird, muss abgewartet werden. Noch ist es zu früh, um endgültige Aussagen zu treffen.

In der Zwischenzeit gibt es beim Kryptomarkt die gegenteilige Bewegung, und zwar in der Form, dass Liquidität hinzugeführt wird. Meist über neue ICOs, wie den Krypto Pre-Sales von Wall Street Memes und Chimpzee.

