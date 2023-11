Devisen: Euro baut Gewinne noch aus nach gesunkener US-Inflation

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat die Aufwärtsbewegung zum US-Dollar am Dienstag im späten US-Devisenhandel noch fortgesetzt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0877 Dollar und damit auf Tageshoch. Das war zugleich der höchste Stand seit Anfang September. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0724 (Montag: 1,0670) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9324 (0,9372) Euro gekostet.

Werbung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Belastet wurde der Dollar durch den nachlassenden Preisdruck in den USA. Die Jahresinflationsrate ist im Oktober deutlich von 3,7 auf 3,2 Prozent gefallen. Auch die weniger schwankungsanfällige Kerninflation ging leicht zurück. Die Erwartungen von Bankökonomen wurden durchweg unterboten, sie hatten im Schnitt mit etwas höheren Raten gerechnet. Die Inflationsrate liegt aber immer noch über dem Zielwert der US-Notenbank von zwei Prozent./bek/hes