Devisen: Euro bewegt sich um 1,12 US-Dollar - Leichte Entspannung in Frankreich

08.10.26 16:24 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag um die Marke von 1,12 US-Dollar bewegt. Am Nachmittag kostete ein Euro 1,1194 Dollar. Er notierte so auf dem Niveau aus dem frühen Handel.

Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1186 (Mittwoch: 1,1177) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8939 (0,8946) Euro.

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Der Euro war zuletzt wegen der angespannten Lage am französischen Anleihemarkt unter Druck geraten. Sorgen um die Schuldentragfähigkeit und die politische Stabilität wirkten sich auch auf die anderen Eurostaaten aus. Am Donnerstag entspannte sich die Lage etwas.

Der französische Finanzminister Roland Lescure zeigte sich in einem Interview mit der BBC zuversichtlich, dass der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet werde. Das Haushaltsdefizit müsse verringert werden. Die französische Regierung strebt für das kommende Jahr ein Defizit von fünf Prozent an. "Das öffentliche Defizit ist alarmierend, und deshalb müssen wir jetzt handeln", sagte Lescure. Frankreich habe derzeit aber kein Problem, Käufer für seine Anleihen zu finden. Die Rendite von zehnjährigen französischen Staatsanleihen gaben etwas nach.

Stabilisiert wurde der Euro auch durch den Abstimmungserfolg der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie hat das umstrittene neue Wahlrecht erfolgreich durch das Parlament gebracht und damit die Zukunft ihrer Regierung gesichert. Durch das neue Wahlrecht soll die Bildung stabiler Regierungen erleichtert werden.

Der jüngste Rutsch des Euro beruhte laut Ökonomen auf einer Schwäche der Gemeinschaftswährung und nicht auf einer Stärke des Dollar. "Ein Blick auf den zuletzt wichtigsten Treiber des Wechselkurses, das erwartete Zinsdifferenzial zwischen der Eurozone und den USA, zeigt nämlich, dass sich dieses in den vergangenen Tagen sogar tendenziell zugunsten des Euro entwickelt hat", erklärten die Devisenexperten der Commerzbank am Morgen. So werde einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Oktober inzwischen eine geringere Wahrscheinlichkeit beigemessen als noch Ende vergangener Woche.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84698 (0,84645) britische Pfund, 177,05 (176,85) japanische Yen und 0,9326 (0,9309) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.124 Dollar. Das waren rund 13 Dollar mehr als am Vortag./jsl/nas