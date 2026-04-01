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Devisen: Euro bleibt fester zum Dollar - Hoffnung auf Iran-Verhandlungen

10.04.26 21:05 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im US-Handel stabil im Plus gehalten. Er profitierte von der Hoffnung auf eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus und sinkende Rohölpreise. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1731 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1711 (Donnerstag: 1,1685) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8538 (0,8557) Euro gekostet.

Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es ab diesem Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine Beendigung des Kriegs, der mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar begonnen hatte.

Die am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten belasteten tendenziell den Dollar. Die Inflationsrate in den USA ist zwar angesichts deutlich gestiegener Energiepreise im März deutlich gestiegen. Die Jahresrate blieb mit 3,3 Prozent aber leicht hinter den Erwartungen zurück. Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed zunächst einmal die weitere Entwicklung beobachten wird und die Leitzinsen noch nicht anheben wird. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima war auf ein Rekordtief gefallen./edh/jsl/he