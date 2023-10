Devisen: Euro dämmt Minus etwas ein - Israelischer Schekel unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag etwas nachgegeben. Ihr Minus dämmte die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel zuletzt aber etwas ein und kostete 1,0566 Dollar, somit noch etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0531 (Freitag: 1,0563) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9495 (0,9467) Euro gekostet. Gefragt waren als besonders sicher geltende Währungen wie der US-Dollar. Hintergrund ist der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel.



Gefragt waren neben dem amerikanischen Dollar auch andere als sichere Anlagehäfen geltende Währungen. Dazu zählt unter anderem der japanische Yen. Unter hohem Druck stand dagegen die Landeswährung Israels, der Schekel. Die Notenbank hatte angekündigt, zur Stützung der heimischen Währung am Devisenmarkt intervenieren. An den Finanzmärkten konnte der Schekel allerdings nur kurz von der Intervention profitieren.

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das israelische Grenzgebiet das schlimmste Blutbad seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Dabei wurden nach neuen Angaben rund 800 Menschen getötet und rund 2600 verletzt. Auch zwei Tage nach dem Angriff gingen die Kämpfe weiter. Israel ordnete die Abriegelung des Gazastreifens an und mobilisierte 300 000 Reservisten. Auch an Israels Nordgrenze zum Libanon gab es Gefechte, und das verstärkte die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts./bgf/he/ajx/he