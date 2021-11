Devisen: Euro deutlich unter Druck - Britisches Pfund ebenfalls unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag merklich unter Druck geraten. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1529 US-Dollar. In der Nacht hatte sie noch über 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1569 (Mittwoch: 1,1578) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8644 (0,8637) Euro.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Am Mittwochabend war der Euro noch zeitweise über 1,16 Dollar gestiegen, nachdem die US-Notenbank (Fed) wie erwartet mit dem Ausstieg aus ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen begonnen hatte. Mit Zinsanhebungen will sich die Fed aber Zeit lassen, sagte Notenbank-Vorsitzender Jerome Powell. Der Dollar war daraufhin unter Druck geraten. Am Donnerstag holte er die Verluste aber wieder mehr als auf.

Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt stützten den Dollar. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind stärker als erwartet gefallen. Die Finanzmärkte warten jetzt auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die Fed richtet ihre Geldpolitik stark am Arbeitsmarkt aus.

Deutlich unter Druck geraten ist der Kurs des britischen Pfund. Die britische Notenbank hat ihren Leitzins vorerst nicht angehoben. An den Finanzmärkten war zuvor über eine Leitzinsanhebung spekuliert worden. Die Bank of England hat jedoch baldige Zinsanhebungen mit Blick auf die hohe Inflation in Aussicht gestellt. Im April 2022 dürfte die Jahresinflationsrate ihrer Prognose zufolge bei fünf Prozent ihren Höhepunkt erreichen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85350 (0,84823) britische Pfund, 131,77 (131,90) japanische Yen und 1,0554 (1,0568) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1794 Dollar gehandelt. Das waren etwa 25 Dollar mehr als am Vortag./jsl/la/jha/