Devisen: Euro erholt sich teilweise von Vortagsverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch teilweise von seinen Vortagsverlusten erholt. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0978 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0944 Dollar festgesetzt.

Am Vortag war der Euro im Zuge einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten unter die Marke von 1,10 Dollar gefallen. Unerwartet schwache Daten von Chinas Außenhandel hatten die Risikofreude der Anleger gedämpft, wodurch auch der Euro belastet worden war.

Am Morgen gab es erneut schwache Daten aus China, die aber nicht weiter belasteten. Im Juli waren die chinesischen Verbraucherpreise im Jahresvergleich gesunken. Experten führen den Preisverfall in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unter anderem auf die anhaltend schwache Konsumnachfrage und Probleme am Immobilienmarkt zurück. Die Stimmung an den Finanzmärkten verbesserte sich am Mittwoch trotzdem, und der Euro profitierte davon.

Ansonsten fehlt es an Impulsen. So wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Auch in den USA stehen am Nachmittag keine Konjunkturdaten auf dem Kalender. Mit Spannung erwartet werden die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA für Juli./jsl/jkr/jha/