Devisen: Euro erholt sich teilweise von Vortagsverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Mittwoch teilweise von seinen Vortagesverlusten erholt. Die Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel mit zuletzt 1,1765 US-Dollar in etwa so viel wie bereits im europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1770 (Dienstag: 1,1795) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8496 (0,8478) Euro gekostet.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Euro machte einen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder wett. Am Montag hatte das von US-Präsident Donald Trump angekündigte vorläufige Ende der Verhandlungen über ein weiteres US-Konjunkturpaket belastet. Am Mittwoch setzte sich an den Finanzmärkten aber wieder mehr Zuversicht durch.

Die US-Notenbank veröffentlichte zudem ihr Protokoll zur September-Sitzung. Daraus geht hervor, dass die Fed die Beibehaltung ihres sehr lockeren geldpolitischen Kurses in Aussicht stellt. Den Euro bewegte das per Saldo kaum./ajx/he