Devisen: Euro erholt sich von Vortagsverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas von seinen Verlusten vom Vortag erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0840 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas höher auf 1,0868 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften die Anleger auf wichtige Unternehmensumfragen achten. In der Eurozone veröffentlicht S&P Global seine Stimmungsumfrage unter Dienstleistern. In den USA gibt das ISM-Institut sein Pendant für die dortige Branche bekannt. Daneben werden im Euroraum Preisdaten von der Unternehmensebene erwartet. In Frankreich und Spanien stehen Produktionsdaten aus der Industrie auf dem Programm./bgf/tih