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Devisen: Euro fällt auf den tiefsten Stand seit April 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag erneut nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung fiel am Nachmittag bis auf 1,1003 US-Dollar. Dies ist der tiefste Stand seit April 2025. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1014 (Freitag: 1,1052) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9079 (0,9048) Euro.

Der Euro setzte so seinen Abwärtstrend der vergangenen Woche fort. "Wichtigster Treiber war ein deutlicher Anstieg der US-Zinserwartungen, ausgelöst durch festere Inflationsdaten und zahlreiche falkenhafte Äußerungen aus den Reihen des FOMC", schreibt Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank. So hatten einige Vertreter der US-Notenbank Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. Allerdings habe der Euro nicht von zeitweise verbesserten Zinserwartungen profitiert. "Die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen lasten auf dem Euro, und zwar offenbar so stark, dass die Gemeinschaftswährung selbst von günstigeren Zinsaussichten kaum profitieren kann", schreibt Nguyen.

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Von den gesunkenen Rohölpreisen profitierte der Euro nicht. Die Ölpreise gaben angesichts der Erwartungen eines Überangebots nach, auch wenn noch keine Befriedung am Persischen Golf in Sicht ist. Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Markt kaum. Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im September etwas weniger als erwartet gestiegen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83450 (0,83559) britische Pfund, 175,78 (176,83) japanische Yen und 0,9244 (0,9266) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.873 Dollar. Das waren rund 11 Dollar weniger als am Freitag./jsl/he

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