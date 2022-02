Devisen: Euro fällt im US-Handel unter 1,14 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im US-Handel nachgegeben und ist unter die Marke von 1,14 Dollar gefallen. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete der Euro 1,1335 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1417 (Donnerstag: 1,1439) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8759 (0,8742) Euro.

Der Eurokurs war am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf unerwartet hohe US-Inflationsdaten unter Druck geraten und unter 1,14 Dollar gefallen, bevor er sich deutlich erholte und bis auf fast 1,15 Dollar stieg. Die Aussicht auf kräftig steigende Leitzinsen zur Bekämpfung der deutlichen Preissteigerungen in den USA stützt derzeit die US-Währung./ck/he