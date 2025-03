Devisen: Euro fällt im US-Handel zeitweise unter 1,08 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag zum Dollar im US-Handelsverlauf noch etwas deutlicher nachgegeben. Zeitweise fiel er unter 1,08 Dollar, erholte sich zuletzt aber wieder etwas. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0803 US-Dollar. Im Tagesverlauf war sie bis auf 1,0858 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0824 (Freitag: 1,0827) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9238 (0,9236) Euro gekostet./ck/he