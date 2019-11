Devisen: Euro fällt in Richtung 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel etwas nachgegeben. Am Vormittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1003 US-Dollar und damit moderat weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1020 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte können sich Analysten und Anleger auf zahlreiche Konjunkturdaten einstellen. In den USA wird vor dem Thanksgiving-Fest ein ganzer Schwung an Zahlen veröffentlicht. Im Mittelpunkt dürften gesamtwirtschaftliche Wachstumsdaten für das dritte Quartal und Zahlen zur Investitionsneigung der Unternehmen stehen.

In Europa werden dagegen nur wenige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Einfuhrpreise aus Deutschland, die am Morgen bekanntgegeben wurden, hatten auf den Devisenmarkt keinen sichtbaren Einfluss. Italienische Frühindikatoren fielen schwach aus. Die Verbraucher- und Unternehmensstimmung trübte sich jeweils weiter ein./bgf/fba