Devisen: Euro fällt wieder unter 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag wieder knapp unter die Marke von 1,18 US-Dollar gefallen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1796 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Morgen noch bei 1,1827 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1833 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt zeigte sich kurz vor dem Wochenende eine leichte Gegenbewegung, nachdem der Euro in den vergangenen Tagen deutlich zulegen konnte. Unter anderem hatten robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone für Auftrieb besorgt.

Im Tagesverlauf dürften weitere Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. In der Eurozone werden Daten zur Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal erwartet, die das Ausmaß des Rückschlags durch die Corona-Krise deutlich machen.

Außerdem könnten am Nachmittag Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel, zur US-Industrieproduktion und zur Konsumlaune in den Vereinigten Staaten für Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen./jkr/jha/