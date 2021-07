Devisen: Euro fällt zum Dollar auf Dreimonatstief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag an seine schwache Entwicklung der vergangenen Tage angeknüpft. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1822 US-Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang April. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch auf 1,1884 Dollar festgesetzt.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Zur Euro-Schwäche dürfte beigetragen haben, dass sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einem Zeitungsinterview zurückhaltend zur weiteren konjunkturellen Entwicklung geäußert hat. Es sei noch kein stabiler Konjunkturaufschwung in der Eurozone zu erkennen, eine nachhaltige Erholung sei noch nicht erreicht, erklärte sie. Dies deutet darauf hin, dass die EZB noch nicht an eine Straffung ihrer extrem lockeren Geldpolitik denkt.

Daran dürften auch Preisdaten aus der Eurozone wenig ändern. Nach Angaben des Statistikamts Eurostat sind die Erzeugerpreise im Mai mit Rekordtempo gestiegen. Hintergrund sind auch anhaltende Engpässe und Lieferprobleme im internationalen Warenhandel. Die EZB hält den Preisauftrieb für ein vorübergehendes Phänomen.

Am Nachmittag steht der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat Juni im Mittelpunkt. Es wird mit einer fortgesetzten Erholung von der Corona-Krise gerechnet. Eine besonders positive Entwicklung könnte die US-Notenbank Fed dazu verleiten, erste Schritte zum Ausstieg aus ihrer extrem großzügigen Geldpolitik in Erwägung zu ziehen. Eine entsprechende Debatte hat in den Reihen der Fed bereits begonnen, ohne dass jedoch konkrete Fortschritte bekannt geworden sind./bgf/jkr/jha/