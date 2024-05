Devisen: Euro gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag etwas nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0864 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0861 (Freitag: 1,0844) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9207 (0,9221) Euro.

Dem Markt fehlte es etwas an Impulsen. In der Eurozone wurden am Vormittag keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Schließlich ist in wichtigen Ländern Feiertag.

Die Nachricht des Hubschrauberabsturzes und Todes des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi bewegte den Devisenmarkt kaum. Das Unglück könnte die Islamische Republik in eine politische Krise stürzen. Der Iran unterstützt im Gaza-Krieg die Terrororganisation Hamas und andere Gegner Israels.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85548 (0,85685) britische Pfund, 169,25 (168,96) japanische Yen und 0,9880 (0,9855) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2418 Dollar gehandelt. Das waren etwa 2 Dollar mehr als am Freitag./jsl/he