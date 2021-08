Devisen: Euro gibt im US-Handel noch etwas weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im US-Handel leicht nachgegeben. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostet die Gemeinschaftswährung 1,1746 US-Dollar. Zuvor war sie zeitweise auf 1,1738 Dollar abgesackt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1761 (Freitag: 1,1807) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8503 (0,8470) Euro.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Freitag bereits war es kräftig abwärts gegangen für den Euro, denn unerwartet starke Arbeitsmarktdaten aus den USA hatten dem Dollar Auftrieb verliehen. Im Juli wurden so viele neue Arbeitsplätze geschaffen wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Die Arbeitslosenquote ging zugleich überraschend deutlich zurück. Darüber hinaus stieg laut Zahlen vom Montag die Zahl der offenen Stellen erstmals über 10 Millionen.

Die Arbeitsmarktentwicklung dürfte den Druck auf die US-Notenbank (Fed) erhöhen, aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik schrittweise auszusteigen./ck/he