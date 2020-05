Devisen: Euro gibt nach - Dollar legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,0931 US-Dollar gehandelt. Am Freitagabend hatte der Euro noch knapp unter 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0876 Dollar festgesetzt.

Der Handel verlief zum Wochenstart in eher ruhigen Bahnen. Belastet wurde der Euro vor allem durch den US-Dollar, der gegenüber vielen Währungen zulegte. Händler nannten als Grund wieder aufkommende Spannungen zwischen den USA und China. Der Dollar war daher als weltweite Reservewährung stärker gefragt.

Konjunkturdaten fielen angesichts der Corona-Krise weiter ernüchternd aus. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts IHS/Markit für die Industrie fiel im April auf ein Rekordtief. Der Stimmungsindikator des Analyseinstitut Sentix stieg zwar leicht an, stabilisierte sich damit aber nur in der Nähe seines im Vormonat erreichten Rekordtiefs./ssc/bgf/jha/