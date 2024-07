Devisen: Euro gibt nach Frankreich-Wahl nur leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag zunächst kaum auf das Ergebnis der französischen Parlamentswahl reagiert. Die Gemeinschaftswährung Euro kostete am Vormittag 1,0825 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Freitagabend. Damit konnten die Gewinne aus der vergangenen Woche überwiegend gehalten werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0824 Dollar festgesetzt.

Die zweite Runde der französischen Parlamentswahlen brachte ein überraschendes Ergebnis. Demnach dürfte das neue Linksbündnis die meisten Sitze in der Nationalversammlung erhalten, gefolgt von der Mitte-Partei von Präsident Emmanuel Macron. Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN), die in der ersten Runde noch stärkste Kraft gewesen war, landet voraussichtlich nur auf dem dritten Platz.

"Der Wahlausgang überrascht und hat es in sich", kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. "Da kein Lager die absolute Mehrheit erreicht hat, wird sich eine Regierungsbildung als sehr schwierig erweisen." Frankreich stecke in einer politisch verfahrenen Situation.

Zuletzt stand an den Finanzmärkten vor allem das hohe Haushaltsdefizit im Mittelpunkt. "So oder so dürfte der Staatshaushalt bei allen denkbaren Koalitionsszenarien der große Verlierer werden", erklärte Gitzel. Aus diesem Grund sei das Ergebnis der französischen Parlamentswahlen für die Europäische Union kein gutes Ergebnis./bgf/mis