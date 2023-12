Devisen: Euro gibt nach US-Arbeitsmarktdaten etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag nach einer Berg- und Talfahrt zum US-Dollar im späten US-Devisenhandel unter dem Strich leicht nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0757 Dollar. Der Dollar profitierte etwas von einem robusten US-Arbeitsmarktbericht.

Werbung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Nach der Veröffentlichung der Daten war der Euro zunächst bis auf 1,0725 Dollar gefallen. Anschließend hatte sich der Euro wieder bis auf 1,0785 Dollar erholt. Im New Yorker Handel gab der Euro schließlich wieder nach.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0777 (Donnerstag: 1,0771) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9279 (0,9284) Euro gekostet.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich im November stärker entwickelt als von Ökonomen erwartet. So ist die Beschäftigung etwas deutlicher gestiegen als prognostiziert. Die Arbeitslosenquote ist entgegen den Erwartungen gesunken. Zudem sind die Stundenlöhne stärker gestiegen als erwartet. Die Daten dürften der US-Notenbank ihren Kampf gegen die Inflation erschweren, da steigende Löhne die Inflationsentwicklung treiben./bek/ngu