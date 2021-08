Devisen: Euro gibt noch etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im späten US-Devisenhandel noch etwas nachgegeben. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1712 US-Dollar. Beim Tagestief von 1,1708 Dollar drohte der Euro auf den niedrigsten Stand seit November vergangenen Jahres zu fallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1767 (Montag: 1,1772) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8498 (0,8495) Euro gekostet.

Belastet wurde der Euro durch robuste Daten zur Industrieproduktion in den USA. Diese stieg im Juli trotz weiter bestehender Materialmängel stärker als erwartet. Die Finanzmärkte sind zudem weiterhin von Unsicherheit geprägt. Steigende Corona-Infektionszahlen in den USA verstärkten die Suche nach als sicher geltenden Währungen. So legte neben dem US-Dollar auch der Schweizer Franken und der japanische Yen zu anderen Währungen zu./bek/he