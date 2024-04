Devisen: Euro gibt noch etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im späten US-Devisenhandel noch etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0646 US-Dollar nur knapp über dem Tagestief gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0679 (Mittwoch: 1,0638) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9364 (0,9400) Euro gekostet.

Robuste Wirtschaftsdaten aus den USA stützten den Dollar. So sind in der vergangenen Woche weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden als erwartet. Zudem hellte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia stärker auf als angenommen./bek/he